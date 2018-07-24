Ремонт без страха и упрека: как получить квартиру мечты

Итак, вам повезло с риелтором и вы въехали в квартиру, дом или апартаменты своей мечты. Теперь пришло время испытать удачу повторно и броситься на поиски подходящего именно вам дизайнера-архитектора. Готовый интерьер обмену и возврату не подлежит, а значит, и права на ошибку в этом вопросе нет. Поэтому вместо того, чтобы играть с фортуной, выбор дизайнера, подрядчика и прочих специалистов лучше доверить профессионалам. Проекты «под ключ», например, предлагает своим клиентам галерея дизайна Altagamma.

«Вне зависимости от того, где вы хотите обустроить квартиру — в России или за рубежом, Altagamma возьмет на себя все вопросы: подбор архитектора, который будет отвечать всем вашим требованиям, организацию строительного процесса и сопровождение проекта вплоть до последних штрихов в интерьере», — говорит владелица галереи Валентина Колесина.

Как правило, у каждой галереи есть свой пул проверенных архитекторов. Altagamma, в частности, давно работает с архитектором и директором компании 4a Architekten GmbH Moskau Александром Шамне. «Архитектор — это не привилегия состоятельных людей. Если найти грамотного профессионала, то его услуги окупятся сполна. Ведь архитектор точно знает, как выбрать самые долговечные материалы, учтет разные особенности их эксплуатации и подскажет, на чем можно сэкономить, не потеряв в качестве, — убежден Александр. — К тому же опытный проектировщик поможет сэкономить не только деньги, но и время. Он возьмет на себя роль проджект-менеджера и организует весь строительный процесс».

Пример успешного сотрудничества галереи Altagamma и Александра Шамне — квартира в Доме на набережной. Александру удалось успешно примирить пожелания клиента с данностью квартиры в сталинской высотке. «Раньше эта квартира состояла из трех спален, большой гостиной и кухни, — рассказывает архитектор. — Но у заказчика довольно большая семья, и количество спален потребовалось увеличить до пяти. В этом, собственно, и заключалась главная сложность проекта: сделать расположение комнат таким, чтобы не создавать километровые коридоры, сохранить простор и открытость. По сути, мы разделили квартиру на две функциональные зоны. В одной из них, приватной, расположены все спальни и два санузла с гардеробной. Во второй зоне находятся столовая с большим обеденным столом и рабочий кабинет хозяина квартиры. Кроме того, нам удалось оставить в проекте 17 окон — так как квартира угловая, то здесь открывается вид сразу и на Кремль, и на храм Христа Спасителя ».

Еще один плюс работы с галереей — устойчивые взаимоотношения с мебельными фабриками. Поставщики не заинтересованы в том, чтобы терять давних партнеров, а значит, заказ будет доставлен в срок и качество не подкачает.

Чтобы конечный результат не разочаровал, все рабочие вопросы стоит урегулировать на этапе составления договора.

«Если у клиента есть четкое задание для архитектора, а в договоре детально прописаны план работы, график реализации проекта и его бюджет, то в 100% случаев получается ожидаемый результат», — уверена Валентина Колесина.

Конечно, помощь может потребоваться и после того, как квартира мечты обрела желанный облик. Об этом тоже стоит позаботиться заранее. «В момент сдачи проекта готовится целый пакет документов со всей контактной информацией: куда бежать и куда звонить по всем вопросам эксплуатации, — поясняет Колесина. — Обычно весь комплект с подробными комментариями сдается заказчику или его представителю по завершении проекта».

Но самое главное — это все-таки найти своего архитектора. «Я не верю, что есть универсальные архитекторы и дизайнеры, которые могут одинаково успешно справиться с любой стилистикой, — подытоживает Александр Шамне. — Поэтому ищите профессионала, в портфолио которого есть проекты, близкие вашему вкусу. Важно также найти общий язык — идеи всегда приходят в процессе общения. Хороший архитектор спросит у заказчика даже о том, с какой стороны тот любит спать. Казалось бы, мелочь, но это же влияет, например, на то, где расположить место для хранения вещей». Собственно, это главный вопрос, решить который должен сам заказчик. Все остальное возьмет на себя Altagamma.

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