Что означают значки на бирках на самом деле

Если ваш любимый свитер быстро потерял форму и выцвел, значит что-то явно пошло не так. Возможно, вы неправильно хранили эту вещь, но скорее всего, вы плохо ухаживали за ней. Чтобы такого больше не повторилось, вы можете научиться правильно читать значки для стирки.

Мы расскажем, что значат символы на бирках, пришитых к вашим вещам.

Режим глажки

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Такой значок подскажет вам, на каком режиме безопасно гладить вещь. В зависимости от количества точек нужно выбрать режим на вашем утюге. Существуют вещи, которые вообще не рекомендовано гладить. В этом случае на бирке будет нарисован перечеркнутый утюжок.

Температура воды во время стирки

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Этот символ подскажет, при какой температуре лучше стирать вещь. Цифры — это температурный режим стиральной машины, который вам нужно выбрать. Если следовать этим инструкциям, вещь будет дольше хранить свой первозданный вид, не выцветет и не растянется.

Ручная стирка

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Одежду с таким символом на бирке можно стирать только вручную.

Сушка в стиральной машине

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Чтобы случайно не испортить вещь при сушке в стиральной машине, обращайте внимание на этот значок. Он поможет вам выбрать температуру сушки. Иногда вовсе не стоит сушить вещь в стиральной машине. Для таких случаев придуман специальный знак — кружок в квадрате, перечеркнутый крестиком.

В каком положении сушить вещь на воздухе

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Первый квадрат слева означает, что вы можете сушить вещь как угодно. Главное делать это не в стиральной машине. Второй —допускает вертикальную сушку в подвешенном состоянии. Третий значок призывает сушить одежду строго на вертикальной поверхности. Четвертый — сушить без отжима, пятый — только в тени, а шестой — вертикально, но в тени, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Химчистка

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Такие символы запрещают использовать химчистку для удаления пятен с вещей.