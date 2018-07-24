7 причин избавиться от старого матраса немедленно

Если матрас чистый и целый, это вовсе не означает, что спать на нем можно до бесконечности. Возможно, он уже превратился в бомбу замедленного действия, отравляющую ваш организм.

Причина №1: Аллергия

Мы проводим в постели около трети своей жизни. В это время наше тело отдает частицы отмерших клеток кожи и выделения сальных желез — которые очень любят пылевые клещи. И чем древнее матрас, тем этих насекомых больше — в этом вы можете не сомневаться. Продукты жизнедеятельности пылевых клещей — сильный аллерген, угнетающий иммунитет и вызывающий такие неприятные симптомы как кашель, слезотечение, насморк и в некоторых случаях экзему.

Причина №2: Астма

По утверждению специалистов, астма аллергического происхождения сильнее всего проявляется в вечернее и ночное время. Добавить сюда старый матрас, полный пыли — и проблемы с дыханием вам обеспечены.

Причина №3: Плесень

Любопытный факт: через десять лет использования матрас становится почти в два раза тяжелее из-за пыли, клеток эпидермиса и впитавшегося в ткань пота! Влага создает благоприятную среду для роста плесневелых грибков — на которых вы, возможно, спите уже сейчас.

Причина №4: Боли в спине

Со временем даже самый дорогой матрас теряет жесткость и деформируется под весом человеческого тела. Пружины уже не могут обеспечить необходимую поддержку позвоночника во время сна — и это может стать причиной возникновения болей в спине и шее.

Причина №5: Стрессы

Связь между стрессом и качеством сна подтверждена многочисленными исследованиями. Отсутствие полноценного отдыха, еще и в течение длительного периода времени приводит нервную систему в реактивное состояние. Новый матрас — хорошая инвестиция в здоровье, ведь лечение у невролога может обойтись гораздо дороже.

Причина №6: Память

В фазе быстрого сна на стадии сновидений улучшается память — это доказано наукой. По мнению экспертов, ночной отдых на неудобной кровати, который заставляет человека постоянно ворочаться и просыпаться, нарушает последовательность циклов — сон становится поверхностным. После такой ночи хоть бы имя свое вспомнить!

Причина №7: Здоровье

Только подумайте: плохое качество сна — одна из главных причин развития синдрома хронической усталости, некоторых болезней сердца и сосудов, депрессии и ожирения. В то же время полноценный здоровый сон не менее 8 часов в сутки способствует укреплению иммунной системы, предотвращает диабет второго типа и набор веса. Неплохая мотивация для замены старого матраса, не так ли?