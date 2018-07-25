Проект недели: современная квартира в Бутово

Если в новостройке нет квартиры подходящей площади, можно объединить два соседних жилых помещения — именно так и сделали заказчики. В результате перепланировки они получили приватную спальню, две детские и большую кухню-гостиную. От бестолковых коридоров тоже избавились — за их счет увеличили санузлы.

Чтобы создать идеальный интерьер для своей семьи, заказчики купили в понравившемся доме две квартиры (одно— и трехкомнатную) и пригласили дизайнера Катерину Шихову для переделки.

Спальню родителей разместили в однокомнатной квартире, а кухню-гостиную и детские — в трехкомнатной. В процессе перепланировки немного изменили габариты и увеличили санузлы за счет коридоров. В однокомнатной квартире на месте старой кухни обустроили нежилое помещение — гардеробную. Так как кухня осталась только в одной квартире, юридически их можно будет объединить в одну.

Заказчица любит отдыхать на природе, поэтому в отделке преобладают натуральные материалы. Стены покрасили, мокрые зоны облицевали керамогранитом и мозаикой. Использовали много дерева: паркет из тонированного дуба и шпон ореха.

«Обратите внимание на необычную конструкцию на стыке гостиной и кухни в шпоне ореха, — рассказывает дизайнер. — Диагональные потолочные панели переходят в стеллаж с одной стороны и в витрину в зоне обеденного стола с другой».

В родительской спальне обустроили большую вместительную гардеробную. Ее разместили на месте бывшей кухни, поэтому здесь есть большое окно — мечта любой модницы!

В прихожей и в детской установили шкафы для одежды, стеллажи и полки для игрушек и личных вещей. Сложную геометрию коридора исправили с помощью углового хозяйственного шкафа с зеркальными вставками.

Основу цветовой палитры составляют сложные оттенки бежевого и серого в сочетании с рыжим оттенком шпона ореха и точечными цветовыми акцентами. Дизайнер придерживалась выбранной гаммы не только в отделке, но и в мебели и текстиле.

Почти всю корпусную мебель будут делать на заказ. А вот мягкую мебель нашли в наличии в шоу-румах: ориентировались на универсальные модели в современном стиле. Индивидуальности интерьеру добавили комоды, тумбы сложных оттенков с актуальной сейчас фурнитурой из латуни. Финальный штрих — неяркие шторы и ковры для большего уюта.

Холл Отделка: Beckers Напольное покрытие: Atlas Concorde Russia Мебель: Mr.Doors Освещение: Donolux

Гостиная Отделка: Beckers Напольное покрытие: Alde Parquet Мебель: Estetica, Art&Craft, TorySun Ковер: Balta Освещение: IdealLux, Donolux

Спальня и гардеробная Отделка: Beckers, ArtPole Напольное покрытие:: Alde Parquet Мебель: EnjoyHome, Mr.Doors Декор: Les russian wood furniture Освещение: Maytoni, Cosmo , Favourite, Donolux

Детская 1 Отделка: Beckers, Affresco Напольное покрытие: Alde Parquet Мебель: Mr.Doors, AlfaBed Ковер: BellyButton Rug Освещение: Favourite, Donolux

Детская 2 Отделка: Beckers, «Мир Фотообоев» Напольное покрытие: Alde Parquet Мебель: Mr.Doors, AlfaBed Ковер: Osta Декор: Polka-Polka Освещение: Mantra, Donolux

Кухня Отделка: Beckers, Equipe Ceramica Напольное покрытие: Atlas Concorde Russia Мебель: Signal, La Forma Гарнитур: Mr.Doors Освещение: IdealLux, Donolux, LightStar

Ванная комната Отделка: Atlas Concorde Напольное покрытие: Atlas Concorde Мебель: Caprigo Cанфаянс: Laufen Смесители: Grohe Освещение: Donolux

Душевая Отделка: Atlas Concorde Напольное покрытие: Atlas Concorde Мебель: Caprigo Cанфаянс: Laufen Смесители: Grohe Освещение: Donolux

Коридор Отделка: Beckers Напольное покрытие: Atlas Concorde Russia Мебель: Mr.Doors Освещение: Donolux, Handle