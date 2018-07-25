Гид INMYROOM: 5 маленьких квартир в Нью-Йорке

Посмотрите, как западные дизайнеры оформили маленькие квартиры для своих заказчиков. Мы выбрали небанальные и функциональные интерьеры.

Какая задача стояла перед дизайнером? Создать интерьер в стиле ар-деко, но сделать его максимально современным и функциональным относительно небольшой площади квартиры.

Решение. Джейн смело смешала ар-деко с элементами скандинавского и лофт стилей. Центром гостиной стал диван американского бренда Verellen, который разделил комнату на две зоны: рабочую и зону отдыха. Рабочая зона расположилась за диваном: небольшой столик ручной работы и лаконичной формы стул соседствуют с дизайнерской скамьей и винтажным стеллажом. В зоне отдыха, помимо дивана, стоят два глубоких плетеных кресла от Renso Mangiandino. Этот прием смешения разного стиля мебели и декора Шулак использует во всей квартире.

Кухня-столовая и спальня находятся в одном помещении, но разделены витражной перегородкой, которую, по желанию, можно зашторить. Таким образом в кухню попадает максимум естественного освещения.

Кухонный гарнитур выполнен из композитного материала архитекторами студии MADE — в использовании он прочнее и более влагостойкий, чем дерево. Центр кухни напоминает деревенский дом, где много плетеных аксессуаров и «необработанной» деревянной мебели. Обеденная группа также поддерживает общую картину плетеными элементами на стульях, но мраморная столешница и витиеватые изгибы стульев и подстолья все же уводят в ар-деко.

Спальня, как и вся квартира, выполнена в светлых приглушенных тонах, создающих максимально расслабленную, комфортную обстановку. Здесь также присутствуют витражные перегородки в гардеробной и санузле. Как можно заметить — дверей в квартире нет, кроме входной.

Все помещения квартиры объединяет пол, что делает пространство визуально просторным.

Плитка из керамогранита — не только практичное решение, но и дизайнерский трюк, как небольшое пространство сделать визуально больше. А яркий геометричный узор не бросается в глаза, так как общая цветовая гамма всей квартиры нейтрализует активный узор.

Какая задача стояла перед дизайнером? Хозяйка квартиры — Сара Карсон, основательница модного бренда для женщин Leota, мечтала о квартире, отражающей ее творческую, амбициозную натуру.

Решение. Основой всего интерьера стали многочисленные предметы искусства, которые коллекционирует Сара. Вокруг них строился весь остальной интерьер.

Эми умело соединила большое количество дизайнерского декора в маленьком помещении, сбалансировав взрыв красок нейтральными приглушенными оттенками в мебели. Например, утонченные пудрово-розовые дизайнерские кресла и пушистые подушки придали интерьеру хрупкости и женственности. Тогда как массивный каменный стол все же напомнил про сильную и независимую натуру хозяйки квартиры.

Спальня должна была стать интимным местом. Чтобы не отходить от общего стиля всей квартиры, Кортни добавила несколько дизайнерских предметов — таких, как розовая лампа необычной формы, велюровое изголовье кровати, сделанное вручную на заказ у мастеров ее студии. Само помещение также выполнено в светлых тонах, а яркий декор в виде покрывал и подушек Сара всегда сможет поменять по своему настроению.

Так как Сара большую часть времени проводит на работе, было решено не делать полноценной обеденной зоны. Небольшой каменный стол превратился в арт-объект. Вдохновленная привезенными Сарой камнями из путешествий, Кортни предложила создать в квартире небольшой оазис, который гармонично вписался в интерьер.

В прихожей так же не стали устанавливать громоздкие шкафы, ограничились крючками для одежды и табуретом. Однако стилистику квартиры все же подчеркнули дизайнерским расписным ковром.

Главной целью дизайнера было сделать каждую вещь в квартире утонченной и изящной, при этом эксклюзивной. Поэтому, наполняя квартиру мебелью и декором, дизайнер стремилась по максимуму приобретать вещи ручной работы, отказываясь от простого лаконичного дизайна.

Какая задача стояла перед дизайнером? Хозяйке этой студии, Стейси Брокман, нужна была квартира вдохновляющая и расслабляющая, такая, где было бы уютно, но при этом стильно и современно. За работу взялась дизайнер Мишель Закс.

Решение. Самая большая сложность в студиях — оставить максимум свободного пространства и при этом сделать квартиру функциональной и удобной для жизни. Задачей Мишель было зонировать пространство с помощью декора и мебели так, чтобы не забрать при этом полезную площадь. Так, в спальне появилось флористическое панно в нежных голубых тонах, отделяющее место для сна от гостиной.

Золотые детали в декоре и множество зеленых растений придали интерьеру нотки богемности. А стеллаж в стиле лофт, являющийся «невесомой» стеной между спальней и гостиной, помогает не увести весь интерьер в слишком воздушный, придавая ему современный стиль.

В зоне гостиной расположился довольно большой угловой диван, что кажется абсурдным для такой маленькой квартиры. Однако молочный цвет материала, ножки в цвет обивки делают диван невесомым и даже воздушным, идеально гармонирующим со всей студией.

Также для Стейси было важно разместить свои коллекции постеров, собранные за годы работы в рекламном агентстве. Вся коллекция была обрамлена в различные рамы и укомплектована в единую композицию на стене за диваном.

Несмотря на маленькую площадь и всего одно окно, дизайнеру удалось оставить квартиру просторной и наполненной светом благодаря приглушенным натуральным оттенкам тканей, множеству растений и отсутствию глухих перегородок при зонировании.

Какая задача стояла перед дизайнером? Росс Грин получил повышение по работе и переехал в новый дом. Его новая квартира должна была отражать его новый статус, но при этом показать характер «веселого парня»; иметь мужской характер и не требовать особых усилий для обслуживания. В этом ему помог дизайнер Джеси Турек.

Решение. Планировка квартиры очень нестандартная: высокие потолки позволили сделать квартиру двухуровневой, что в подобных малогабаритных пространствах играет немаловажную роль. В квартире смешались два стиля: брутальный лофт и лаконичный сканди.

Диван в гостиной расположился непривычным образом — не вдоль стены, а прямо по центру комнаты «лицом» к огромным окнам, тем самым выделив зону гостиной. За диваном образовалось место для кухни-столовой, а по лестнице вверх — спальня-чердак.

Любовь Росса к искусству и развлечениям продиктовала выбор цветового решения всего декора. Так, спальное место «обросло» множеством ярких пятен в виде картин, покрывала, необычного прикроватного стола, и даже книги поддержали всю цветовую «историю». Интересной деталью в спальне стал скрытый шкаф. Он расположился за изголовьем кровати, спрятанный за белыми шторами.

Еще большей брутальности всей квартире придала, несомненно, кирпичная стена. Кирпичная кладка является основной отделкой всех стен в квартире. При входе на ней отлично уместился велосипед, больше напоминающий кашпо, нежели уличный транспорт. А в кухне стены украшены любимыми постерами Грина.

Рецепт такого интерьера очень прост: добавь причудливые стулья к дубовому столу, яркие постеры на кирпичную стену, разбавь скандинавскую лаконичность броским декором и сделай пару интересных «фишек» вроде кашпо из велосипеда или спрятанного за шторами шкафа.

Какая задача стояла перед дизайнером? Эмме нужно было отразить в дизайне квартиры душу настоящего городского писателя современности, сделать каждую деталь персонализированной и отражающей всю суть хозяина.

Решение. Местом, где «кипит жизнь», стала кухня-гостиная. Пространство настолько наполнено разнообразными деталями, что можно рассматривать его как увлекательную автобиографию.

В центре помещения расположилась зона отдыха, где Мэтт проводит время с друзьями или читает литературу. Также он утверждает, что теперь покупает вино исключительно для того, чтобы это смотрелось красиво, так как теперь это часть декора.

За счет светлых оттенков отделки и панорамных окон естественного освещения в гостиной очень много. Кухня, также в белых оттенках, расположилась у самого входа в квартиру, и буквально сливается со стеной. Вместо стола — барная стойка, что, по словам дизайнера, не только экономит пространство, но и «очень в стиле Мэтта». У окна незаметно укрылась рабочая зона. Большая коллекция книг Белласая разместилась на полках и стеллажах.

Синие стены в спальне создают не только уют, но и чувство защищенности. Также этот глубокий синий оттенок присутствует и в остальной части квартиры: роскошный диван в гостиной, пледы, вазы и прочие безделушки на полках. Все картины в квартире обрамлены в строгие «взрослые» рамки, однако сами изображения веселые и непринужденные. Квартира наполнена духом здоровой и взрослой самоиронии и отлично дает понять, что за человек здесь живет.