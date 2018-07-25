Flatplan и фабрика «Мария» создали коллекцию кухонь

Семь оригинальных моделей кухонь из коллекции Flatplan by «Maрия» просто созданы для тех, кто хочет получить дизайнерский интерьер быстро и легко. В рамках каждой модели покупатель может чувствовать себя вполне свободно: выбрать фасады из ламинированной ДСП, МДФ или натурального массива дерева, подобрать покрытие, ручки, фурнитуру, столешницы и мойки.

Все модели имеют эксклюзивный дизайн и представлены только в онлайн-магазине Flatplan Store. А кроме известной на всю страну фабрики «Мария», в проекте принимают участие и другие популярные и надёжные бренды. Например, каркасы для кухонь изготавливает австрийская фабрика Egger, столешницы — итальянская компания Fab и американская DuPont, фурнитура принадлежит немецкому производителю Hettich.

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