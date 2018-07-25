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Кухонные столешницы из натурального камня: плюсы и минусы
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Кухонные столешницы из натурального камня: плюсы и минусы 

Roomble.com 51 минуту назад
Фото: Roomble.com
Сегодня вместе с дизайнером интерьеров Еленой Карасаевой мы поговорим о плюсах и минусах кухонных столешниц из натурального камня. Это роскошной материал, который всегда выглядит по разному. Двух одинаковых столешниц из камня вы не найдёте никогда.
Елена Карасаева, дизайнер интерьеров
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Первое высшее образование — инженер конструктор, второе — профильное, дизайнер интерьеров (IDS), а также интенсивные курсы повышения квалификации.
Автор несколько десятков реализованных уникальных дизайн-проектов частных и общественных интерьеров, публицист.
Публикации в ведущих интерьерных журналах.
— Предлагаю весь спектр услуг по созданию интерьера: от планов и чертежей, сметы материалов и оборудования до авторского надзора на стройке, комплектации и наполнения мебелью и декором уже готового дома или квартиры.
Финалист международного конкурса архитекторов и дизайнеров PinWin. Преподаватель авторского курса «Скетчи на планшете» в Международной школе дизайна (IDS).
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Для изготовления таких столешниц чаще всего используют мрамор, гранит, базальт, лабрадорит, кварц. Натуральный камень — материал, можно сказать, вечный, не требующий особого ухода и практически не подверженный кухонным повреждениям различной степени тяжести.
Столешницы из натурального камня смотрятся роскошно, стильно и респектабельно. Они долговечны, практичны, гигиеничны, устойчивы к влаге, механическим и температурным воздействиям.
К минусам натурального камня можно отнести высокую стоимость, которая разнится в зависимости от вида и степени обработки. Отдельные виды камня требуют особого ухода и даже обладают ограничениями в эксплуатации. Так, например, натуральный мрамор совершенно не выносит кислую среду. Его поверхность может потемнеть, если просто пролить уксус или лимонный сок.
Столешницы из натурального камня не реставрируются и требуют особого внимания при работе, самая большая сложность — это стыки. Отдельного внимания этот материал требует при транспортировке — из–за большого веса велика опасность раскола камня.
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