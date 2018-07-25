Кухонные столешницы из натурального камня: плюсы и минусы

Сегодня вместе с дизайнером интерьеров Еленой Карасаевой мы поговорим о плюсах и минусах кухонных столешниц из натурального камня. Это роскошной материал, который всегда выглядит по разному. Двух одинаковых столешниц из камня вы не найдёте никогда.

Елена Карасаева, дизайнер интерьеров

перейти на профиль

Первое высшее образование — инженер конструктор, второе — профильное, дизайнер интерьеров (IDS), а также интенсивные курсы повышения квалификации.

Автор несколько десятков реализованных уникальных дизайн-проектов частных и общественных интерьеров, публицист.

Публикации в ведущих интерьерных журналах.

— Предлагаю весь спектр услуг по созданию интерьера: от планов и чертежей, сметы материалов и оборудования до авторского надзора на стройке, комплектации и наполнения мебелью и декором уже готового дома или квартиры.

Финалист международного конкурса архитекторов и дизайнеров PinWin. Преподаватель авторского курса «Скетчи на планшете» в Международной школе дизайна (IDS).

helenka-design.ru Проекты ВСЕ Кухня П-44 (в рамках КВ) ЖК на Базовской «Море внутри меня» (д15к7)

Для изготовления таких столешниц чаще всего используют мрамор, гранит, базальт, лабрадорит, кварц. Натуральный камень — материал, можно сказать, вечный, не требующий особого ухода и практически не подверженный кухонным повреждениям различной степени тяжести.

Столешницы из натурального камня смотрятся роскошно, стильно и респектабельно. Они долговечны, практичны, гигиеничны, устойчивы к влаге, механическим и температурным воздействиям.

К минусам натурального камня можно отнести высокую стоимость, которая разнится в зависимости от вида и степени обработки. Отдельные виды камня требуют особого ухода и даже обладают ограничениями в эксплуатации. Так, например, натуральный мрамор совершенно не выносит кислую среду. Его поверхность может потемнеть, если просто пролить уксус или лимонный сок.

Столешницы из натурального камня не реставрируются и требуют особого внимания при работе, самая большая сложность — это стыки. Отдельного внимания этот материал требует при транспортировке — из–за большого веса велика опасность раскола камня.

Читайте также:

Как быстро и недорого преобразить съёмную квартиру

17 самых уютных гостиных

Когда в доме живёт дизайнер: косметический ремонт в подъезде