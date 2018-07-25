Квартира в духе загородного дома: интерьер для отдыха

Квартира предназначена для отдыха на природе. Сюда хозяева приезжают на выходные, праздники, каникулы. Поэтому и задачу перед архитектором они поставили сообразную — оформить интерьер на манер уютного загородного дома.

Первое, что сделал Родион Демьянов, — расчистил внутреннее пространство от ненужных перегородок, чтобы получилась большая гостиная–кухня–столовая. Центром её стал огромный камин — элемент обязательный, базовый для любого уважающего себя загородного особняка. Для его отделки архитектор подобрал интересный камень (wood stone), рельефная фактура которого очень напоминает волокнистую древесную. Специально выбрал крупные цельные слэбы, чтобы визуально камин выглядел монолитным, без швов и разрыва рисунка.

Этим же материалом декорировал зону кухни (второй композиционный центр гостиной), в отделке ванной комнаты использовал светло–бежевый мрамор, а в гостевом санузле — камень под венге.

Надо отметить, что натуральным материалам и вообще всему, что связано по ощущениям с природой, здесь отдавалось предпочтение.

На пол положили паркетную доску из дуба с ярко выраженной структурой дерева, с сучками и всякого рода неровностями, тёплого приглушённого оттенка. По тем же соображениям закупались мебель, текстиль, постельное бельё. Кожаные диваны, крупной вязки кашемировые пледы, льняные шторы, шерстяной ковёр а-ля циновка, хлопковые покрывала — все вещи подбирались очень тщательно.

Как замечает Родион, для контраста он ввёл лакированные и хромированные поверхности. Так мягкая, естественная фактура натуральных материалов проявилась ещё больше, заиграла на фоне блестящих фасадов шкафов и металлических деталей.

Автор проекта Родион Демьянов отмечает: «Мне было интересно работать над этим проектом. По формату это квартира, а мне надо было наделить её чертами загородного дома. Такая цель была — сделать комфортный интерьер, для того чтобы хозяева, приезжая сюда, чувствовали, что они находятся именно за городом, на природе, вдали от шумного мегаполиса».