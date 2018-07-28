5 признаков плохой хозяйки в доме

Вещи, выдающие в хранительнице очага плохую хозяйку.

Мелкий хлам

Мелкие предметы, разбросанные по всему дому. Они лежат, забытые, неиспользуемые, но неубранные — колпачок от ручки, крышка от бутылки, одинокий блокнот и тюбик использованного крема. Львиную долю таких вещей смело можно выкидывать, а предметы не первой необходимости лучше спрятать с глаз. Лучше завести отдельную коробку для "мелкого хлама".

"Бабушкин" ремонт

Безнадежно пыльные ковры из СССР, громоздкая "стенка", стол-книжка, швейная машинка, которую доставали в последний раз лет тридцать назад и неработающий черно-белый телевизор, собирающий пыль в углу. Все эти вещи пора выкинуть и освободить пространство для более современной мебели. Нет возможности выкинуть старые предметы быта? Избавьтесь хотя бы от мелочи. Бокалы с ужасными узорами, нелепые кружки — все это портить не только интерьер, но и ваше настроение. Просто вы этого не замечаете.

Старые газеты и журналы

Хранить хлам — вообще занятие вредное, а уж старую макулатуру с полки на полку перекладывать — разве что в домашнем фитнесе упражняться, больше нет от нее проку. Смело избавляйтесь от старых газет и журналов — они столько пыли собирают.

Пятна жира и пыль в труднодоступных местах

Хорошая хозяйка от плохой отличается тем, что первая все доводит до идеала даже в мелочах, у второй же все тяп-ляп. Обязательно протирайте пыль на шкафах, время от времени чистите вытяжку и кухонный фартук — там часто скапливаются пятна жира. Сначала незаметные, а потом трудноудаляемые, они совершенно не бросаются на замыленный взгляд хозяйки кухни, но гости их увидят первым делом. Многовековую пыль с рулонных штор тоже необходимо удалять, а лучше их вовсе менять через определенный период — стоят они недорого, зато не будут сомнительно "благоухать" впитавшими в себя запахами.

Завядшие комнатные цветы

Если у вас дома стоят горшки с растениями, то не забывайте за ними ухаживать. Иначе цветы приобретут ужасный вид и начнут увядать. Даже самое хорошее впечатление можно испортить неухоженными растениями с старых битых горшках.