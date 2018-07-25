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Осторожно, окрашено: 13 вещей с модным эффектом тай-дай
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Осторожно, окрашено: 13 вещей с модным эффектом тай-дай 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
От ванных комнат хиппи до весенне-летних коллекций, от серферского стиля до яркой альтернативы привычному полосатому принту — разводы тай-дай прошли долгий путь, чтобы оказаться в списке актуальных трендов. Расслабленный комплект с блейзером у Michael Kors, пятнистое платье Lemaire и эффектный купальный костюм Chanel — одни из самых заметных примеров с подиума.
Дизайнеры перенесли необычный окрас в пастельных и кислотных оттенках на платья-рубашки, толстовки и джинсы. А тем, кто только присматривается к психоделическим пятнам, советуем обратить внимание на шарфы, сумки и носки.
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