Осторожно, окрашено: 13 вещей с модным эффектом тай-дай

От ванных комнат хиппи до весенне-летних коллекций, от серферского стиля до яркой альтернативы привычному полосатому принту — разводы тай-дай прошли долгий путь, чтобы оказаться в списке актуальных трендов. Расслабленный комплект с блейзером у Michael Kors, пятнистое платье Lemaire и эффектный купальный костюм Chanel — одни из самых заметных примеров с подиума.

Дизайнеры перенесли необычный окрас в пастельных и кислотных оттенках на платья-рубашки, толстовки и джинсы. А тем, кто только присматривается к психоделическим пятнам, советуем обратить внимание на шарфы, сумки и носки.