Новая жизнь московской «сталинки»

Заказчикам, купившим трешку в сталинском доме, хотелось жить в квартире легкой, современной. Дизайнер «Студии 3.14» Марина Козлякова выстроила в «сталинке» новую планировку, с гостиной-столовой, соединенной с кухней, и гардеробной с окном.

«Квартира изначально была трехкомнатной, но зонирование помещений новых хозяев совсем не устраивало, — рассказывает Марина Козлякова. — Поэтому мы снесли все стены и выстроили новую планировку — такую, где окна спальни и совмещенной с кухней гостиной находятся на одной стороне и выходят в тихий и очень зеленый двор, а окно кабинета смотрит на оживленную улицу».

«Еще одно пожелание заказчиков по части планировки — гардеробная, — продолжает дизайнер. — Супруги много ездят по миру, работают, путешествуют и отдыхают, в разных странах, поэтому у них много чемоданов, которые надо где-то хранить. Для одежды и обуви тоже неужно место, поэтому гардеробная с кладовой в квартире была необходима».

Кухня получилась небольшая — ее размеров как раз хватает на двоих. Так как она объединена с гостиной, пара решила пожертвовать практичностью ради уюта и эстетики, и холодной плитке на полу сказала категоричное «нет».

На кухне лежит та же паркетная доска, что и в комнате, деревом закрыты боковые фасады кухонных шкафов, интегрированная в подоконник столешница тоже деревянная — все сделано для того, чтобы здесь было как можно теплее и уютнее.

Шкафы на кухне проектировали «в потолок», а их наполнение — максимально технологичным. «Чтобы хозяйке удобно было пользоваться ящиками, внутри мы установили разные вспомогательные механизмы: в одном есть опускающаяся полка, в другом система хранения из сеток, — комментирует дизайнер, — а в нижних шкафчиках у плиты установлена система „лепестков“, которые делают их содержимое легкодоступным.

Спальня оформлена так, чтобы хозяева могли в любой момент все здесь поменять. Самое интересное в этой комнате — стена за кроватью, облицованная деревянными панелями с цветными фасками. За панелями спрятана дверь в гардеробную, и только дверная ручка выдает непосвященному этот секрет.

Спрятать вход в гардеробную от посторонних глаз дизайнера попросила хозяйка — ей очень хотелось иметь потайную комнату, ради чего и была придумана система деревянных панелей.

Делать шкафы для полностью открытыми заказчики не захотели, и дизайнер предложила им установить в них стеклянные раздвижные двери и встроить в корпус шкафа диодную подсветку — сконструировать подобие музейной витрины, которая убережет одежду от пыли и позволит ею любоваться.

Напротив витрины с одеждой расположен закрытый шкаф-кладовка с зеркальными раздвижными дверями — здесь хозяева хранят то, что им необходимо для жизни и путешествий, в том числе свои чемоданы. У окна дизайнер поставила туалетный столик, которому не нашлось места в спальне. С другой стороны застекленной витрины встал небольшой комод.

Заказчикам настолько понравился ход с потайной дверью в спальне, что в кабинете они решили поступить так же. Здесь дверь не найти на фоне большого закрытого шкафа во всю стену, и снова только ручка выдает ее присутствие.

Главной задачей дизайнера было зонировать кабинет так, чтобы сохранить интерьер легким и светлым. Задача решилась при помощи прозрачной раздвижной перегородки и освещения: у окна дизайнер организовала кабинет в скандинавском стиле с открытыми стеллажами для книг и отдельным источником света, ближе к двери — гостевую зону с раскладным диваном, тумбой и телевизором.

Длинный коридор визуально делят на три части балки, которые являются приметой квартир в сталинских домах. Светлое, но довольно узкое пространство нуждалось в ярком акценте, и им стали хрустальные люстры создавшие в коридоре парадную атмосферу.

В первой части коридора организована прихожая — с вешалкой и небольшой консолью, где можно оставить ключи, с зеркалом и плиткой под мрамор на полу, которая, во-первых, продолжает парадную тему, во-вторых, в московском климате гораздо практичнее дерева.

В коридоре встал глубокий шкаф для хранения с раздвижными зеркальными дверями. Стену напротив дизайнер предложила оклеить обоями, но не обычными, а градиентными — они выглядят как покраска и привлекают к себе внимание игрой с цветом.

Как это обычно бывает в домах сталинской постройки, ванная в этой квартире очень маленькая. Тем не менее ее удалось превратить в место для отдыха и релаксации — уютное, теплое и романтичное. Для этого кроме плитки и имитации камня в оформлении дизайнер использовала дерево и приглушенное освещение.

Интерьер „сделала“ ванна с деревянным экраном, стеклянной шторкой и диодной подсветкой по бортику — новинка немецкой компании Duravit. Она превратила ванную комнату в спа-салон. И сейчас хозяйка квартиры с нетерпением ждет окончания ремонта — чтобы скорее зажечь ароматические свечи и полежать в своей новой ванной.

Холл Отделка: покраска, Little Greene; обои-градиент Rebel Walls Напольное покрытие: плитка, Porcelanosa, паркетная доска и плинтус, Coswick Мебель: изготавливается на заказ Освещение: Foscarini Двери: Union

Кухня-гостиная Отделка: покраска, Little Greene Напольное покрытие: паркетная доска и плинтус, Coswick Освещение: светильники у окна Louis Poulsen Мебель: кухня Bax Кабинет Отделка: обои, Hookedonwalls Напольное покрытие: паркетная доска и плинтус, Coswick Мебель: изготавливается на заказ

Спальня Отделка: покраска, Little Greene Напольное покрытие: паркетная доска и плинтус, Coswick; плитка на балконе, Topcer Мебель: Roche Bobois, Cassina Освещение: Giorgetti

Гардеробная Отделка: покраска, Little Greene Напольное покрытие: паркетная доска и плинтус, Coswick Мебель: изготавливается на заказ Освещение: Centrsvet

Cанузел 1 Отделка: плитка, Equipe Напольное покрытие: плитка, Equipe Освещение: Centrsvet Сантехника: Duravit, Grohe

Cанузел 2 Отделка: плитка, Ceracasa Ceramica Напольное покрытие: плитка, Ceracasa Ceramica Освещение: Centrsvet Сантехника: Duravit, Grohe