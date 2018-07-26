Цвет и принты в интерьере: любимые приемы Марины Жуковой

Марина Жукова рассказала, как создает свои интерьеры, не боясь ярких насыщенных оттенков и принтов.

Я очень люблю орнаменты и всегда их использую в интерьерах. Но чтобы они смотрелись гармонично и ваш интерьер не был похож на восточный рынок, есть несколько правил:

используйте в одном помещении (или в нескольких смежных) похожие по геометрии, но разные по масштабу орнаменты. Например, большие ромбы на стене и небольшие квадраты или треугольники в обивке;

если вы используете похожие по масштабу узоры, они должны быть разными по характеру — например, геометрия и растительный узор;

«снизить градус» орнаментов поможет большое одноцветное пятно —картина, ковер или шторы.

Мои интерьеры полны цвета, и чтобы пространство не превратилось в цветовую какофонию, нужно выделить «главного героя» — цвет, который будет повторяться и кочевать из помещения в помещение. Например — оранжевый кант на шторах на кухне, на ковре в гостиной, в картине, в фоторамке в спальне. Глаз будет считывать эти сигналы и связывать разные помещения в одну картину.

Хотите летать, а не ходить по квартире — сделайте светлый пол. Он всегда дает ощущение чистоты, свежести и воздуха. Чем светлее оттенок, тем заметнее эффект.

Потолок незаслуженно обходят вниманием, а ведь это огромная декоративная поверхность, так почему ее оставляют нетронутой? Считаю это несправедливым и предлагаю исправить. Два самых простых способа — окрашивание не в белый цвет и оклеивание обоями. Если комната с низким потолком, оклеивание одними и теми же обоями стен и потолка может стать декоративной «обманкой», которая сделает потолок визуально выше. Цветной потолок также уместен, когда цвет ваших стен «не белый» — он оттенит цвет стен и сделает его глубже. Главное — грамотно подобрать комплементарный оттенок, в чем вам может помочь цветовой круг.

Как говорила Коко Шанель , «люди с хорошим вкусом носят бижутерию, всем остальным приходится носить золото». Чтобы создать гармоничный интерьер, придется повозиться — мало просто пойти и купить пусть даже самый дорогой гарнитур. Искусство состоит в том, чтобы заставить разностилевые и разнобюджетные вещи вести между собой диалог. Изучайте мебельные интернет-магазины, ездите на блошиные рынки, смотрите изделия отдельных мастеров. Сочетайте на первый взгляд несочетаемое, только так можно найти свой стиль.

Иллюстрации: дизайн-проекты Марины Жуковой.