Ещё
Принтеры HP покорили Москву-сити
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принтеры HP покорили Москву-сити 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Кто лучший друг дизайнера? Клиент? Быть может прораб? Поставщик материалов? Нет, лучший друг — принтер! Именно благодаря ему клиент увидит результат упорного труда. Но какие качества должны быть у идеального помощника? Новая серия принтеров, которая впервые была представлена общественности 24 июля в самом высоком ресторане Европы, обладает фантастической цветопередачей, плавным переходом градиентов даже для сложных цветовых комбинаций и может похвастаться высокой чёткостью деталей.
Дизайнеры и архитекторы просто обязаны обратить внимание на эти новинки. Теперь принтеры не просто печатают изображения высокого качества, но и могут успевать за мыслями специалистов, чтобы те не теряли время на ожидание нового листа. Устройства работают без задержек и печатают в 2,5 раза быстрее.
С принтерами HP конкуренты останутся далеко позади, а вы будете первыми всегда и везде.
Статьи по теме С помощью принтера был создан уникальный дизайн шоколада Фотография в интерьере: как и где приобретать, правила использования
Устройства поддерживают сразу два рулона и могут автоматически переключаться с одного на другой. Меньше времени уйдёт на обработку. Улучшенные печатные головки высокой чёткости в принтерах DesignJet новой серии ЗЕТ6 и ЗЕТ9+, встроенный спектрофотометр и технология управления каждого печатаемого пикселя удовлетворят самых требовательных клиентов, при это будет использовано всего 9 оттенков чернил.
Плакаты, постеры, биллборды — принтеры печатают всё! Они создают отпечатки, устойчивые к выцветанию и влаге, поэтому их можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Лучшие принтеры 2018 года — и Roomble видел их одним из первых на специальном мероприятии на 84 этаже Москвы-сити.
Читайте также:
Как за выходные преобразить интерьер: лучшие дизайн-хаки
5 вещей, которые обязательно должны лежать на журнальном столике
Итальянский бренд с роскошным сервисом открывает новую экспозицию в Москве
Roomble.com: последние новости
8 новинок для кухни: идеи лета 2018 года 20 вдохновляющих и потрясающе колоритных интерьеров Керамическая плитка из Испании: свежие идеи лета-2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем отличаются коричневые яйца от белых43
Татуировка на руке ребенка спасла ему жизнь3
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья16
Что стало с самой красивой девочкой в мире19
«Я трепетно и подобострастно ее любил»10
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды Красота
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды Здоровье
11:35
Как эволюционировала Барби
Дети
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
02:55
В чем опасность коллагена
Красота
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение