Принтеры HP покорили Москву-сити

Кто лучший друг дизайнера? Клиент? Быть может прораб? Поставщик материалов? Нет, лучший друг — принтер! Именно благодаря ему клиент увидит результат упорного труда. Но какие качества должны быть у идеального помощника? Новая серия принтеров, которая впервые была представлена общественности 24 июля в самом высоком ресторане Европы, обладает фантастической цветопередачей, плавным переходом градиентов даже для сложных цветовых комбинаций и может похвастаться высокой чёткостью деталей.

Дизайнеры и архитекторы просто обязаны обратить внимание на эти новинки. Теперь принтеры не просто печатают изображения высокого качества, но и могут успевать за мыслями специалистов, чтобы те не теряли время на ожидание нового листа. Устройства работают без задержек и печатают в 2,5 раза быстрее.

С принтерами HP конкуренты останутся далеко позади, а вы будете первыми всегда и везде.

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Устройства поддерживают сразу два рулона и могут автоматически переключаться с одного на другой. Меньше времени уйдёт на обработку. Улучшенные печатные головки высокой чёткости в принтерах DesignJet новой серии ЗЕТ6 и ЗЕТ9+, встроенный спектрофотометр и технология управления каждого печатаемого пикселя удовлетворят самых требовательных клиентов, при это будет использовано всего 9 оттенков чернил.

Плакаты, постеры, биллборды — принтеры печатают всё! Они создают отпечатки, устойчивые к выцветанию и влаге, поэтому их можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Лучшие принтеры 2018 года — и Roomble видел их одним из первых на специальном мероприятии на 84 этаже Москвы-сити.

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