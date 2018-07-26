Современный интерьер квартиры с очень необычной планировкой

Семейная пара с дочерью-подростком обратилась к дизайнеру Юлии Тельновой. Необходимо было довести до ума планировку и разработать интерьер большой квартиры, при этом учесть множество пожеланий заказчиков. Потребовалось отдельное помещение для прачечной, гардеробная при входе, гостевой санузел и ванная комната, две большие изолированные спальни с большим количеством мест хранения.

В хозяйской спальне важно было запланировать зону для кабинета, которую при необходимости можно будет переделать при появлении маленького ребёнка, в зоне кухни сделать большую барную стойку — когда нет гостей, заказчики не пользуются обеденным столом — и обязательно разместить камин.

Когда Юлия присоединилась к работе, уже была выполнена перепланировка, но недостаточно продуманная. Прихожую зону и разделение на ванные и подсобные помещения дизайнер оставила без изменений, но снесла одну перегородку, поменяв тем самым направление расположения кухни и гостиной. Кухня-столовая разделила квартиру на две части: в одной получилась просторная спальня, а в другой — большая детская.

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Юлия Тельнова, дизайнер интерьеров

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Высшее образование в институте B & D.

Руководитель студии Telnova Julia Design.

12 лет в профессии.

Более 50 реализованных проектов.

Более 250 выполненных эскизов.

Публикации успешных проектов в журнале «Идеи вашего дома» и на портале Roomble.

Участник выставки «Москва глазами молодых».

Авторское кредо: — Создание современных и функциональных интерьеров, ориентированных в первую очередь на предпочтения и жизненные ценности клиента. Особое внимание мы уделяем эргономике помещений, удобству, качеству и натуральности используемых материалов, так как большинство наших клиентов заботятся не только о своём собственном комфорте и безопасности, но и о потребностях своей семьи.

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— В зоне гостиной на полу мы уложили керамогранит — это было одним из пожеланий клиента. Текстура керамогранита под дерево придаёт уют довольно холодной цветовой гамме интерьера и хорошо перекликается с деревянными декоративными панелями в зоне бара.

Расширить проём в столовую мы не могли из за того, что стена несущая, поэтому декорировали проём зеркалом. Оно помогает создать плавный переход между помещениями и визуально расширяет проход. По желанию клиента мы использовали максимально большой диван, чтобы больше гостей могло на нём поместиться. Дополнительно мягкую зону подчёркивает контрастный фрагмент стены с подсветкой и декоративное зеркало.

Зона столовой отделена и располагается у большого окна в пол. Так как это столовая для гостей, она довольно парадная. Мы меньше думали о практичности, чем в тех случаях, когда столовой пользуются постоянно. Стены здесь служат лишь фоном для обеденной группы. В потайном шкафу в углу располагается блок с кондиционерами.

Зона ТВ выделена контрастным покрытием с текстурой камня, это помогает зонированию и уравновешивает композицию с мягкой зоной. В зоне ТВ расположена довольна большая и функциональная система хранения, причём открытых полочек по желанию хозяйки здесь минимум. Чёрное стекло в зоне камина красиво отражает огонь и поддерживает композицию с телевизором. Так телевизор не выглядит одиноким чёрным прямоугольником.

Кухонный гарнитур получился очень большим и функциональным: много мест хранения, вся необходимая техника уместились за довольно лаконичными фасадами без ручек. Центральное место занимает плита, она выделена большой вытяжкой. Цвета для кухни выбраны монохромные, акцент сделан на фактуры и аксессуары.

На полу — крупноформатный керамогранит с текстурой оникса. Он идёт от самого входа, проходит вдоль бара в гостиной и заканчивается на кухне. Так напольное покрытие задаёт направление движения по квартире. Так как здесь довольно высокие потолки, мы предпочли двери с высотой полотен 230 сантиметров, что чуть выше стандартных. При таком размере пропорции выглядят изящнее.

Дверь в прачечную выбрали зеркальную. Во-первых, она замаскирована, а во-вторых, зеркало в пол у самого выхода — это всегда очень удобно. Подвесной светильник и консоль — от голландского производителя Eichholtz.

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