Трешка в скандинавском стиле для семьи с детьми

Гостиная

Кухня

Чтобы реализовать абсолютно все пожелания заказчиков, автор проекта предложил поступить следующим образом. Для начала с помощью фанерованных шпоном плит MDF будет закрыт межкомнатный проём между кухней и гостиной. За счёт этого приёма повысится утилитарность обоих помещений. В кухне появится возможность разместить обеденную группу и установить гарнитур по ёмкой Г-образной схеме, в гостиной по образовавшемуся длинному простенку получится оборудовать зону ТВ, по торцевой стене — систему хранения. В наибольшей по метражу жилой комнате запроектируют спальню родителей.

Спальня родителей

Посредством пеноблоков и сдвижных остеклённых створок в ней выгородят объём гардеробной. Конфигурация и площадь детской позволят обойтись лишь расстановкой мебели. Наибольшему вмешательству в плане отделки подвергнутся прихожая, коридор, влажные зоны — в них заменят напольное покрытие. В основном санузле также появится новая стеновая облицовка.

Детская комната

Гостиная

Отделку фасадов встраиваемых шкафов и дверных полотен подберут под шпон, которым фанерована плита MDF (с её помощью будет закрыт проём между гостиной и кухней). Благодаря ей удастся скрыто выполнить электрическую и кабельную проводку к ТВ. Картины и постеры установят на пол, прислонив к стенам. Подобное размещение свойственно скандинавской эстетике. Да и стены сверлить не придётся.

Свою роль при выборе скандинавской эстетики оформления сыграет уже имеющаяся отделка — белые крашеные стены, относительно светлое напольное покрытие.

Гостиная

Кухня

Чтобы не штробить стены для прокладки электропроводки под накладные светильники (для общего освещения) и минимизировать отделочные работы, потолок зашьют ГКЛ и покрасят в белый цвет. Акцентировать подвесом обеденный стол не станут — предполагается, что во время приёма гостей владельцы станут раскладывать и перемещать его, и тогда потолочный светильник утратит своё центральное местоположение и станет мешать сидящим.

Кухня

Спальня родителей

В поддержку приёма, который применят в кухне и гостиной, одну из стен в этом помещении также закроют фанерованными шпоном плитами MDF. Здесь их высота будет достигать потолка, что поможет скрыто вывести к изголовью двуспальной кровати ранее незапланированные выключатели и розетки.

Спальня родителей

Детская комната

Одну из стен в помещении акцентируют, покрасив в темно-серый цвет. Все прочие вертикальные поверхности сохранят исходный белый тон. Без изменений останется и напольное покрытие, хотя, если бы позволял бюджет, автор проекта заменил бы здесь ламинат на более экологичную паркетную или инженерную доску.

Учитывая скромность бюджета, диван, тумбы, столы, книжный шкаф подберут в ассортименте известной шведской марки. Системы хранения и кухонный гарнитур выполнят на заказ.

Детская комнтаа

Ванная комната

Идею с фактурной стеной повторят и в оформлении основного сантехнического помещения. Исходно предусмотренную белую керамическую плитку заменят на фактурный керамогранит серого цвета и более крупного формата. Кроме того, обновят всё сантехническое оборудование.

Ванная комната

Прихожая

Система хранения во входной зоне будет укомплектована по максимуму — в ней предусмотрят открытые и закрытые модули, открытые вешалки-крючки и закрытую ёмкую секцию для верхней одежды и даже для лыж. Будут здесь полки для дамских сумочек, место для хранения сезонной обуви, большое зеркало, навесная тумба для перчаток, ключей и т. п.

Прихожая

Преимущества

Недостатки

Учтены все пожелания заказчиков.

Мебель на заказ удорожает реализацию проекта.

Простое согласование.

Минимально затронута имеющаяся отделка.

Много продуманных и ёмких систем хранения, включая отдельную гардеробную в спальне родителей.

Кухонный гарнитур размещён по ёмкой Г-образной схеме.

В санузле найдено место для стиральной машины.

Сохранена исходная высота потолков.