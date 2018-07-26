В чём ходят знаменитости

Пожалуй, один из главных вопросов, который интересует поклонников той или иной звезды, — сколько она тратит на гардероб? News.ru расспросили артистов об их любимой одежде. Кто-то предпочитает дорогих дизайнеров, а у кого-то любимая вещь с рынка.