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«AstraDesign» предлагает ульяновцам качественные потолки по доступной цене
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«AstraDesign» предлагает ульяновцам качественные потолки по доступной цене 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
«Astra Design» — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся в сфере оказания услуг по монтажу и ремонту натяжных потолков. Наша компания предлагает вам натяжные потолки высокого качества по доступной цене.
Мы убеждены, что натяжной потолок из качественного полотна — это один из самых важных элементов «атмосферы» вашего дома, и наша задача делать её уютной, красивой и необыкновенной.
Аккуратные и опытные специалисты по монтажу позволяют нам выполнять сложные формы натяжных потолков и воплощать вашу задумку в реальность. Натяжные потолки — это современная технология отделки помещений любого типа, при производстве которой используются полимерные материалы от ведущих производителей. В отличие от традиционных потолочных покрытий натяжные потолки быстро монтируются, быстро меняются, привнося в вашу жизнь легкость и комфорт.
Диапазон применения натяжных потолков не ограничен. С одинаковым успехом они применяются в новом строительстве, реконструкции, ремонте, декоративной отделке квартир, офисов, ресторанов, гостиниц, бассейнов, спортивных, оздоровительных сооружений, музеев, концертных залов и во всех случаях являются наиболее престижным элементом интерьера. А световые линии — это один из новейших способов светового оформления натяжной конструкции, который предоставляет широкий спектр дизайнерских возможностей и уникальных решений по освещению помещений.
Мы предлагаем:
— широкую цветовую палитру и разнообразную структуру поверхности потолка (глянцевые, сатиновые, матовые и фактурные), а также комбинирование полотен;
— многоуровневые и сложные системы натяжных потолков;
— нанесение ультрафиолетовой и экосольвентной фотопечати;
— профессиональное решение всех вопросов и индивидуальный подход к каждому клиенту;
— бесплатную консультацию и выезд на замер;
— постоянную скидку для многодетных, пенсионеров и новоселов.
Если вы цените высокое качество, безопасность и современные технологии, грамотно распоряжаетесь финансами, то выбор натяжных потолков от компании «AstraDesign» — разумное решение.
Получить более полную информацию и ответы на интересующие вас вопросы вы сможете, позвонив нам по телефону: 8 (8422) 708-501, а также на нашем сайте или в наших группах в социальных сетях:
https://vk.com/natyazhnye_potolki73
https://ok.ru/astra73ru
https://www.instagram.com/astra73_ru  Мы будем очень рады помочь вам, выбрать лучшее и сделать ваш потолок идеальным.
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