«AstraDesign» предлагает ульяновцам качественные потолки по доступной цене

«Astra Design» — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся в сфере оказания услуг по монтажу и ремонту натяжных потолков. Наша компания предлагает вам натяжные потолки высокого качества по доступной цене.

Мы убеждены, что натяжной потолок из качественного полотна — это один из самых важных элементов «атмосферы» вашего дома, и наша задача делать её уютной, красивой и необыкновенной.

Аккуратные и опытные специалисты по монтажу позволяют нам выполнять сложные формы натяжных потолков и воплощать вашу задумку в реальность. Натяжные потолки — это современная технология отделки помещений любого типа, при производстве которой используются полимерные материалы от ведущих производителей. В отличие от традиционных потолочных покрытий натяжные потолки быстро монтируются, быстро меняются, привнося в вашу жизнь легкость и комфорт.

Диапазон применения натяжных потолков не ограничен. С одинаковым успехом они применяются в новом строительстве, реконструкции, ремонте, декоративной отделке квартир, офисов, ресторанов, гостиниц, бассейнов, спортивных, оздоровительных сооружений, музеев, концертных залов и во всех случаях являются наиболее престижным элементом интерьера. А световые линии — это один из новейших способов светового оформления натяжной конструкции, который предоставляет широкий спектр дизайнерских возможностей и уникальных решений по освещению помещений.

Мы предлагаем:

— широкую цветовую палитру и разнообразную структуру поверхности потолка (глянцевые, сатиновые, матовые и фактурные), а также комбинирование полотен;

— многоуровневые и сложные системы натяжных потолков;

— нанесение ультрафиолетовой и экосольвентной фотопечати;

— профессиональное решение всех вопросов и индивидуальный подход к каждому клиенту;

— бесплатную консультацию и выезд на замер;

— постоянную скидку для многодетных, пенсионеров и новоселов.

Если вы цените высокое качество, безопасность и современные технологии, грамотно распоряжаетесь финансами, то выбор натяжных потолков от компании «AstraDesign» — разумное решение.

Получить более полную информацию и ответы на интересующие вас вопросы вы сможете, позвонив нам по телефону: 8 (8422) 708-501, а также на нашем сайте или в наших группах в социальных сетях:

https://vk.com/natyazhnye_potolki73

https://ok.ru/astra73ru

https://www.instagram.com/astra73_ru Мы будем очень рады помочь вам, выбрать лучшее и сделать ваш потолок идеальным.