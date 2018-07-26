Как подшить шторы: мастер-класс + видео + лайфхаки

Даже если вы покупаете готовые шторы или шьёте их на заказ, в подшивании штор дома своими руками есть свои плюсы. Когда вы подшиваете шторы самостоятельно, вы можете точно выбрать нужную длину, повесив шторы на карниз и прикинув разные варианты. Возможно, то, что удовлетворяло вас на этапе задумки/эскиза, вам захочется скорректировать на готовых шторах, сделав их чуть длиннее или короче. Поэтому, заказывая, изготавливая своими руками или покупая шторы, оптимально выбрать длину немного большую, чем нужно по замерам, а после подшивать шторы самостоятельно.

Фото: kopyok.com Вам потребуется:

— шторы;

— сантиметр и линейка (в идеале — рулетка);

— мелок;

— швейная машина и нитки в цвет штор;

— оверлок (если есть);

— утюг;

— булавки.

Последовательность работы:

1. Определитесь с желаемой длиной штор.

Чтобы выбор был наглядным, вы можете повесить готовые, но неподшитые шторы на карниз и попробовать разные варианты, например, подколов низ булавками.

Классических, основных вариантов длины штор четыре:

Фото: dummies.com — шторы длиной до подоконника;

— шторы длиной чуть ниже подоконника;

— шторы в пол (или выше пола на пару сантиметров);

— удлинённый вариант, когда низ штор лежит на полу.

Первые два варианта хороши для штор на кухонное окно.

Третий вариант — самый распространённый, подходящий для большинства жилых комнат.

Четвёртый — хорош для интерьера в романтическом стиле, для тонких полупрозрачных штор или, наоборот, для плотных штор, призванных надёжно сохранять помещение от света и сквозняков.

2. Сделайте разметку.

Новые шторы лучше оставить немного отвисеться на окне, чтобы они расправились и приняли форму. Точно отмерьте нужную длину, снимите шторы и проведите мелком внизу ровную линию низа готового изделия. Для штор подходит широкий подгиб — лишнюю ткань до 20-30 см можно не отрезать, остальное лучше отрезать (ориентируйтесь на высоту потолков, длину штор и их модель). Однослойные шторы из не слишком толстых плотных тканей лучше при обработке подогнуть два раза — именно двойной подгиб «спрячет» лишнюю длину ткани. Шторы из тяжёлой толстой ткани или двуслойные шторы лучше подгибать один раз, перед этим ровно обрезав нижний край и обработав его на оверлоке или на швейной машине «зигзагом».

В этом видео подробно и понятно рассказано, как определить нужную длину штор, если вы выбрали шторы в пол (а это самый непростой, хоть и самый распространённый вариант):

3. Подшейте шторы.

3.1. Подогните нижний край шторы на изнанку и заутюжьте. (Для толстых или двуслойных штор — не подгибайте низ, но обработайте край ткани.)

3.2. Подогните край шторы ещё раз и заутюжьте или закрепите булавками. Обратите внимание: линия подгиба (слева, см. фото) должна соответствовать линии низа готового изделия.

3.3. Прострочите, как показано на фото. В начале и конце строчки делайте закрепки.

3.4. Края подгиба можно оставить свободными, застрочить на машине или аккуратно зашить вручную потайным швом.

Фото и источник: designsponge.com Если после того, как неподшитая штора отвиселась на карнизе, ткань посередине шторы немного «просела», вытянулась (такое чаще происходит с тяжёлыми портьерами), в процессе подшивания такой шторы нужно внести небольшие корректировки.

Чтобы линия строчки получилась ровной, сначала нужно заутюжить подгиб по линии низа, а потом — выложить ровно (с помощью линейки) второй подгиб так, чтобы его ширина на всей ширине шторы была одинаковой.

Подробно и наглядно — в видео: