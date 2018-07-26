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Квартира-студия с мезонином и тёмной стеной
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Квартира-студия с мезонином и тёмной стеной 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Заказчица хотела получить эргономичное, современное помещение, которое сохраняло бы все достоинства квартиры-студии (отсутствие перегородок, свободная планировка, много пространства), при этом сохраняя устойчивое деление на жилые зоны. Дизайнер Иван Проскурин и его коллеги по студии дизайна проявили фантазию — получилось красиво, ярко, при этом изначальный облик помещения практически не был нарушен.
Иван Проскурин
Получил образование в школе дизайна Rhodec International.
Создатель студии Space For Life (2010). Номинант Interia Awards 2015. Работал над общественными пространствами компании Faberlic, фонда «Капитаны России»​, участник телепроектов.
https://space4life.ru/
Заказчица хотела получить воздушное пространство без каких-либо перегородок, с приватной зоной спальни в стиле лофт с сохранением исторической кирпичной кладки и высоких потолков. Ещё одна из приоритетных задач — сделать так, чтобы из гостиной не было видно никаких шкафов.
Сама квартира буквально поспособствовала тому, чтобы интерьер был оригинальным, а высокие потолки, которые после демонтажа старого покрытия обрели высоту в 3,7 метра, историческая кирпичная кладка и металлические балки задавали помещению желаемый заказчицей стиль.
Для того чтобы продолжить стилистику лофта, мы добавили к пространству несколько элементов, свойственных этому направлению: амбарную дверь, сварную лестницу, светильники над кухонной столешницей и трековое освещение. Подсветка рабочей зоны решена нестандартным для такого освещения способом — несколькими настенными светильниками-бра.
От верхних навесных шкафов заказчица решила отказаться, оставив всю кухонную утварь в нижних шкафах. Тёмно-серые фасады кухни были специально замаскированы на фоне тёмной крашеной стены, чтобы не выделять кухню в пространстве гостиной.
Задачу по обустройству приватной зоны спальни решили с помощью возведения конструкции мезонина — сверху надстройки располагалось спальное место, а снизу функциональная гардеробная, спрятанная за раздвижной амбарной дверью. Сама высота потолков диктовала именно такое решение для спальной зоны. Правда, пришлось перенести вход в ванную комнату.
Ванная комната получилась небольшая по площади и с высоким потолком, поэтому чтобы сделать помещение более уютным, пришлось занизить высоту потолков, а оставшееся пространство использовать для оборудования дополнительных мест хранения со стороны спальни.
Бренды
Холл: обои Cole & Son, плитка Kerama marazzi.
Гостиная: исторический кирпич, бамбуковый массив, из мебели — диван ИКЕА, ковёр, столик и скамья Zara Home; техника — кондиционер Electrolux.
Кухня: гарнитур ИКЕА, бытовая техника Electrolux, смесители Hansgrohe.
Ванная комната: плитка Kerama marazzi, напольное покрытие Vives Ceramica 1900, санфаянс Carsanit, смесители Hansgrohe.
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Фотограф — Екатерина Закливенец.
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