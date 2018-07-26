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8 пар атласных туфель и босоножек, которые превратят жизнь в праздник
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8 пар атласных туфель и босоножек, которые превратят жизнь в праздник 

Harper’s Bazaar 26 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Среди способов освежить повседневный образ и превратить его в вечерний есть один быстрый и проверенный — переобуться. Например, в атласные туфли или босоножки. Обувь с глянцевым блеском напоминает о светских раутах в роскошных гостиных и создает игривое настроение. Дизайнеры выбирают минималистичные формы, усиливая их яркими цветовыми решениями и аскетичными деталями — пряжками и узлами. Если вам не хватает энергичных деталей прямо здесь и сейчас, не дожидайтесь особого случая. Посмотрите нашу подборку и носите такие мюли или лодочки с потертыми джинсами и брюками в пижамном стиле.
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