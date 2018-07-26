Ещё
5 секретов идеального офиса: что обязательно должно быть в интерьере?
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 секретов идеального офиса: что обязательно должно быть в интерьере? 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Рассказывает Альбина Калофати, дизайнер и арт-директор сервиса по решению задач в области дизайна и ремонта BoomPlanner.
1. Грамотное зонирование
Если говорить о расположении рабочих мест в офисах открытого типа, популярных опенспейсах, то здесь стоит заранее учесть особенности рабочей рутины каждого специалиста. Нельзя посадить сотрудников колл-центра рядом с программистами: постоянные звонки и разговоры будут отвлекать последних и очень сильно скажутся на производительности. Конечно, формат опенспейса сам по себе противоречит тишине, но на рынке есть много вариантов стеклянных перегородок. Они прозрачные, тонкие и не пропускают определенное количество децибел, — все зависит от бюджета компании и количества «говорящих» человек. Расположите бухгалтеров рядом с бухгалтерами, а менеджеров — рядом с менеджерами: так вы спасете тех и других от постоянной мигрени.
2. Много света и воздуха
Для офиса свет и воздух — два ключевых момента. Хороший дизайнер всегда внимательно посчитает количество источников света и их расположение, выберет оттенки для искусственного освещения. Часть света обязательно должна быть естественной, так что чем больше окон, тем лучше. Все окна в идеале должны открываться, чтобы была возможность проветривания. Если ваш офис находится в подвальном помещении, установите качественную систему кондиционирования.
3. Эргономичная мебель
Современный офис должен быть не только светлым, но и удобным. Поэтому перед тем, как подбирать мебель, нужно определиться с задачами каждого сотрудника — это поможет вам правильно использовать квадратные метры и сэкономить. Заранее расспросите коллег и посчитайте, кому и какая мебель нужна: например, для хранения документов бухгалтеру понадобятся вместительные шкафы, а системному администратору достаточно будет одной тумбочки.
Лучше всего выбирать мебель из натуральных материалов нейтральных цветов. При этом дерево всегда можно оттенить металлом. Например, сделать столешницу деревянной, а ножки стальными — такое сочетание обеспечит мебели износостойкость и достойный внешний вид.
4. Правильная отделка
Фактура стен, как и весь дизайн офиса, расскажет о компании больше, чем ее менеджеры. Вспомните знаменитые шоу-румы и офисы Apple: там приятно не только работать, но и покупать. Так что правило «нет обоям» актуально и для изолированных кабинетов, и для опенспейсов: обои быстро пачкаются и в деловом пространстве могут выглядеть дешево. Кроме того, стоит избегать замазок и сложных панелей — они быстро начнут раздражать даже самых непритязательных сотрудников. Откажитесь от жестких контрастов и ярких цветов — все пространство должно успокаивать и настраивать на рабочий лад. Лучше всего, если стены будут окрашены в светлые тона: бежевый, белый, серый.
5. Детали
Когда люди долго трудятся на одном месте, их рабочее место начинает обрастать хламом. У каждого обязательно найдется какая-нибудь матрешка, фигурка овечки или календарик в честь Года Дракона, подаренный коллегой на корпоративе. Сами того не понимая, сотрудники начинают накапливать вокруг себя вещи, которые портят внешний вид и атмосферу офиса, но как бы ни было больно, я призываю отказываться от «милых безделушек». Первое, что нужно сделать, чтобы гармонизировать рабочее пространство — убрать все эти вещи в дальний ящик стола. Можно сосредоточиться на ненавязчивых украшениях — растениях в лаконичных кашпо или, например, плакатах и живописи. Правда, для маленького офиса до 30 метров я советую выбрать черно-белые фотографии — если есть возможность, в тематике компании.
Несмотря на вышесказанное, мне часто приходилось переделывать работу других дизайнеров. Ставя красивые столы и цветочки, они забывали об элементарных человеческих потребностях: это кулер, кофе, обеденная зона, шкафы для верхней одежды и обуви. При планировании офиса нужно отталкиваться не от эстетичности и значения бренда компании, а от самого главного для любого бизнеса — людей.
IVD.ru: последние новости
Интерьер белой ванной комнаты: 9 советов по оформлению и 55 примеров стильного дизайна Однушка с открытой планировкой в стиле mid-century modern Как оформить интерьер гостиной комнаты площадью 18 квадратных метров: 6 решений
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение