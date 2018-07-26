5 секретов идеального офиса: что обязательно должно быть в интерьере?

Рассказывает Альбина Калофати, дизайнер и арт-директор сервиса по решению задач в области дизайна и ремонта BoomPlanner.

1. Грамотное зонирование

Если говорить о расположении рабочих мест в офисах открытого типа, популярных опенспейсах, то здесь стоит заранее учесть особенности рабочей рутины каждого специалиста. Нельзя посадить сотрудников колл-центра рядом с программистами: постоянные звонки и разговоры будут отвлекать последних и очень сильно скажутся на производительности. Конечно, формат опенспейса сам по себе противоречит тишине, но на рынке есть много вариантов стеклянных перегородок. Они прозрачные, тонкие и не пропускают определенное количество децибел, — все зависит от бюджета компании и количества «говорящих» человек. Расположите бухгалтеров рядом с бухгалтерами, а менеджеров — рядом с менеджерами: так вы спасете тех и других от постоянной мигрени.

2. Много света и воздуха

Для офиса свет и воздух — два ключевых момента. Хороший дизайнер всегда внимательно посчитает количество источников света и их расположение, выберет оттенки для искусственного освещения. Часть света обязательно должна быть естественной, так что чем больше окон, тем лучше. Все окна в идеале должны открываться, чтобы была возможность проветривания. Если ваш офис находится в подвальном помещении, установите качественную систему кондиционирования.

3. Эргономичная мебель

Современный офис должен быть не только светлым, но и удобным. Поэтому перед тем, как подбирать мебель, нужно определиться с задачами каждого сотрудника — это поможет вам правильно использовать квадратные метры и сэкономить. Заранее расспросите коллег и посчитайте, кому и какая мебель нужна: например, для хранения документов бухгалтеру понадобятся вместительные шкафы, а системному администратору достаточно будет одной тумбочки.

Лучше всего выбирать мебель из натуральных материалов нейтральных цветов. При этом дерево всегда можно оттенить металлом. Например, сделать столешницу деревянной, а ножки стальными — такое сочетание обеспечит мебели износостойкость и достойный внешний вид.

4. Правильная отделка

Фактура стен, как и весь дизайн офиса, расскажет о компании больше, чем ее менеджеры. Вспомните знаменитые шоу-румы и офисы Apple : там приятно не только работать, но и покупать. Так что правило «нет обоям» актуально и для изолированных кабинетов, и для опенспейсов: обои быстро пачкаются и в деловом пространстве могут выглядеть дешево. Кроме того, стоит избегать замазок и сложных панелей — они быстро начнут раздражать даже самых непритязательных сотрудников. Откажитесь от жестких контрастов и ярких цветов — все пространство должно успокаивать и настраивать на рабочий лад. Лучше всего, если стены будут окрашены в светлые тона: бежевый, белый, серый.

5. Детали

Когда люди долго трудятся на одном месте, их рабочее место начинает обрастать хламом. У каждого обязательно найдется какая-нибудь матрешка, фигурка овечки или календарик в честь Года Дракона, подаренный коллегой на корпоративе. Сами того не понимая, сотрудники начинают накапливать вокруг себя вещи, которые портят внешний вид и атмосферу офиса, но как бы ни было больно, я призываю отказываться от «милых безделушек». Первое, что нужно сделать, чтобы гармонизировать рабочее пространство — убрать все эти вещи в дальний ящик стола. Можно сосредоточиться на ненавязчивых украшениях — растениях в лаконичных кашпо или, например, плакатах и живописи. Правда, для маленького офиса до 30 метров я советую выбрать черно-белые фотографии — если есть возможность, в тематике компании.

Несмотря на вышесказанное, мне часто приходилось переделывать работу других дизайнеров. Ставя красивые столы и цветочки, они забывали об элементарных человеческих потребностях: это кулер, кофе, обеденная зона, шкафы для верхней одежды и обуви. При планировании офиса нужно отталкиваться не от эстетичности и значения бренда компании, а от самого главного для любого бизнеса — людей.