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Стали известны победители конкурса «Лучший звук от Foster Group»
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Стали известны победители конкурса «Лучший звук от Foster Group» 

Salon.ru 1 час назад
Фото: Salon.ru
Заявки от участников принимались на сайте designrace.ru. Жюри под председательством главного редактора журнала SALON-interior Ольги Коротковой определило победителей. Ими стали:
В номинации «Квартира»:
1 место занял проект Архитектурной Мастерской Мартыновой и Гатиловой;
2 место получил проект Дианы Чернец;
3 место поделили работы Олега Трофимова и Марии Карповой.
В номинации «Домашний кинотеатр»:
1 место занял проект студии «Geometrix design»;
2 место досталось работе Кнары Бохчиян;
3 место занял интерьер Дианы Фетисовой.
В номинации «Дом»:
1 место досталось интерьеру Евгения Коблова;
2 место — работе студии «Дидус дизайн»;
3 место поделили 3 участника: проект Анастасии Романовой, Владислава Коновалова, и студии Art de Vivre.
Наградой за победу стали Macbook Pro 13 и iPhone X. Мы искренне поздравляем победителей и всех участников! Надеемся, вы попробуете силы и в других конкурсах на designrace.ru.
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