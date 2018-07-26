Стали известны победители конкурса «Лучший звук от Foster Group»

Заявки от участников принимались на сайте designrace.ru. Жюри под председательством главного редактора журнала SALON-interior Ольги Коротковой определило победителей. Ими стали:

В номинации «Квартира»:

1 место занял проект Архитектурной Мастерской Мартыновой и Гатиловой;

2 место получил проект Дианы Чернец;

В номинации «Домашний кинотеатр»:

1 место занял проект студии «Geometrix design»;

2 место досталось работе Кнары Бохчиян;

3 место занял интерьер Дианы Фетисовой.

В номинации «Дом»:

1 место досталось интерьеру Евгения Коблова;

2 место — работе студии «Дидус дизайн»;

3 место поделили 3 участника: проект Анастасии Романовой , Владислава Коновалова, и студии Art de Vivre.

Наградой за победу стали Macbook Pro 13 и iPhone X. Мы искренне поздравляем победителей и всех участников! Надеемся, вы попробуете силы и в других конкурсах на designrace.ru.