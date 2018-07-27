Квартира-студия для холостяка около метро «Войковская»

Заказчик предоставил дизайнерам полную свободу в выборе решений, лишь попросил учесть его любовь к зеленому цвету и сделать как можно больше мест хранения. Чтобы выполнить второе пожелание, дизайнерам пришлось самим спроектировать всю мебель и экономить каждый сантиметр.

Заказчик, любитель виндсерфинга и дальних путешествий, купил небольшую квартиру в новом клубном доме возле метро «Войковская». Клубный дом еще недавно был серым административным зданием, но после реконструкции приобрел благородные черты, облицовку из клинкерного кирпича и неофициальное название лофт-резиденции.

Однако о лофт-стилистике в квартире не было и речи: заказчик не любит обнаженный кирпич и отрытую проводку, ему нравится зеленый цвет того оттенка, который можно увидеть в море, на глубине.

Дизайнерам Юлии Шмидт и Александре Тарановой заказчик сразу сказал, что всем цветам предпочитает зеленый, и попросил сделать в квартире-студии побольше мест хранения, в том числе для спортинвентаря: необходимо было спрятать куда-то кайты и доску для серфинга.

Озвучив свои пожелания, заказчик отдал дизайнерам ключи и исчез до конца ремонта, поэтому все решения им пришлось принимать самостоятельно, на свой страх и риск.

В студии удалось организовать полноценную кухню, спальню, гостиную и санузел. Помещения перетекают одно в другое: кухню и гостиную, состоящую из двух кресел, журнального столика и стеллажа для книг в виде каминного портала, разделяет барная стойка.

Двуспальная кровать утоплена в нишу между окном и стеной санузла. Спальня получилась маленькая, но удобная: все под рукой. Во всех стенках, не говоря уже о подиуме, открываются дверки, и за каждой что-то спрятано.

Большую часть мебели дизайнеры изготовили на заказ по собственным чертежам, кроме той мебели, которую успел выбрать заказчик. Доску для серфинга, кайт и парашют пристроили под кроватью. В холле собрали шкафы для одежды.

Квартира похожа на шкатулку со множеством отделений и потайных ящичков: у каждого своя функция и свой секрет. Авторы проекта называют ее гарсоньеркой. В переводе с французского — жилище холостяка. Маленькое, но очень функциональное.

Холл Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: паркетная доска, Finex Мебель: индивидуальное изготовление по эскизам архитекторов Декор: декоративная фигурка, Vitra; постер в рамке куплен на блошином рынке в Ницце

Гостиная Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: паркетная доска, Finex Мебель: индивидуальное изготовление по эскизам архитекторов Ковер: Кover Store Декор: отреставрированное ламповое радио Philips 1959 года из коллекции Олега Монастырского; миниатюра шезлонга LC4, Vitra; копия солдата терракотовой армии; фотография Алексея Народицкого Museo della Civilta Romana

Спальня Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: паркетная доска, Finex Мебель: индивидуальное изготовление по эскизам архитекторов Текстиль: H&M Home Декор: карта Амстердама, мебельные фигурки из коллекции Andreu World Освещение: потолочный светильник Spider Mouille

Кухня Отделка: обои Cole & Son Geometric II под стеклом на фартуке Напольное покрытие: паркетная доска Finex Мебель: барные стулья lunar Stellar Works; гарнитур изготовлен на заказ по эскизам архитекторов Бытовая техника: Neff Смесители: Blanco Освещение: светильники над столом Scandi Touch

Ванная комната Отделка: плитка, Ornamenta; обои, Cole & Son Напольное покрытие: паркетная доска Finex Мебель: индивидуальное изготовление по эскизам архитекторов Санфаянс: Laufen Смесители: HansGrohe