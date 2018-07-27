Как выбрать решение для душевой зоны: 5 советов

Многие отказываются от громоздких ванн в пользу душевых кабин, ведь плюсов у них действительно много — компактность, комфорт и безопасность. Разбираемся, какие душевые кабины бывают и как их выбирать.

Оптимальный размер душевой зоны — не меньше 80*80 см. Но есть множество и других удобных вариантов:

малогабаритные (минимальные размеры стенок — от 70 до 100 см);

средние (минимальный размер стенок — от 80 до 130 см);

полноразмерные (в этом случае длина стенки достигает 170 см и более).

Подумайте заранее об отводе воды в канализацию. Для этого подойдут трапы и дренажные каналы. Они имеют схожее строение, но в последние дополнительно встраиваются лотки для сбора воды.

В обеих системах есть видимая часть, которая выглядит как решетка для слива из нержавеющей стали или как основа под укладку плитки и мозаики. Дренажные каналы монтируют не только в пол, но и у стены.

Удобная панель: открывается легко и просто.

Для очистки достаточно извлечь и промыть.

Дренажный канал может быть обрезан до нужной длины прямо во время монтажа.

Нержавеющая сталь с отполированными или темными сторонами слива.

Душевой трап в стене Geberit открывает возможности для установки безбарьерной душевой кабины. При переносе слива с пола в стену сохраняется рисунок плитки без выступов и прорезей.

Очень удобны раздвижные перегородки с дверцами, открывающимися внутрь. Они сэкономят место и подойдут даже для классических интерьеров.

В просторных помещениях можно использовать распашные перегородки или совсем от них отказаться. Но для маленьких санузлов это решение не подходит — брызги от воды могут испортить мебель и зеркала.

Прежде всего нужно решить, подходят ли вам безбарьерные душевые зоны. Ведь уровень пола придется поднять на 100—150 мм с помощью бетонной стяжки.

Оптимальная высота помещения для такой душевой — около 2,7–2,8 м. Поэтому такой вариант не подойдет владельцам хрущевок с низкими потолками. Для них лучше установить новый душевой поддон Geberit Setaplano, который идет практически вровень с полом. Он изготовлен из высококачественного материала Varicor, поверхность которого всегда теплая и приятная на ощупь.

Для облицовки используйте любые материалы, которые не боятся контакта с водой. Керамическую плитку, керамогранит, мозаику, камень или специальную декоративную штукатурку. Все зависит от вашей фантазии. Экспериментируйте и выделите зону душевой другим цветом — выглядит свежо и ярко.