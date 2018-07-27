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Дизайнер: классический стиль всегда будет в моде
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Дизайнер: классический стиль всегда будет в моде 

News.ru 45 минут назад
Фото: News.ru
В коллекциях Светланы Сильваши не встретишь кричащих красок. Стильно, элегантно и с большим вниманием к деталям — так кратко можно охарактеризовать направление, которого придерживается дизайнер и которое условно называют скандинавский минимализм. В интервью News.ru дизайнер рассказала о своём видении моды, а также раскрыла секреты профессии.
— Вы много лет работаете в модном бизнесе. Как Вы решили связать свою жизнь с fashion-индустрией?
— Любовь к созданию одежды проявилась с детства. По всей видимости, это передалось по наследству от прадеда, у которого был свой цех по пошиву шинелей на фронт. Ещё будучи ребёнком мне казалось, что основная масса людей одевается неправильно, нелогично их внутреннему состоянию. Ведь одежда сама по себе целиком и полностью отражает внутренний мир, его настроение.
— Мода — это что? Чего в ней больше — искусства или бизнеса?
— Мода, согласно определению, — это смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Как правило, мода не продолжительна, часто меняется, иногда возвращаясь к давно забытому и, казалось бы, неинтересному. Мода задаёт определённые правила поведения и манеры одеваться, а человек, не соблюдающий эти правила, рискует оказаться совершенно «немодным». При этом существует огромный плюс в классическом стиле одежды, который всегда будет в моде. Ключевым словом является «стиль».
— Что такое повседневная мода для среднестатистического россиянина?
— Мало кто из среднестатистических российских потребителей может позволить себе большое разнообразие в одежде. Подавляющее число людей, в особенности мужчины, не делают глобальных акцентов на этом, в отличии, например от европейских потребителей, где мода стала культом.
— Быть немодным — это плохо?
— Я считаю, что осуждать людей за несоблюдение правил моды становится всё менее популярным и актуальным. Модные тренды в одежде затрагивают множество стилей, помогают расставить верные акценты, сделать образ зрелищнее и насыщеннее. И у каждого дизайнера понятие моды и стиля совершенно разное. Для меня, в первую очередь, ткани просто обязаны быть качественными и натуральными, одежда сама по себе очень удобная и необычная. Должен прослеживаться лёгкий шик, достоинство, которое будет отличительной особенностью.
— Дизайнеры отказываются от разделения коллекций на мужские и женские и предлагают вещи, которые одинаково хорошо будут смотреться на представителях всех полов. Вы с этим согласны?
— Можно сочетать одежду разных стилей, например спорт-шик и классику. Это добавляет пикантность и неповторимость образа, а главное — его запоминаемость. Но я против объединения мужского и женского стиля воедино. Это занятие для лентяев. У каждого человека есть своя философия, которую не нужно путать, иначе будет эффект хаоса.
— С какими трудностями в работе вы сталкиваетесь чаще всего?
— Каждый, кто ощутил в себе хоть какие-то зачатки дизайнерского таланта, стремится протиснуться в ряды дизайнеров, приобщиться к этой профессии, находя её идеальной и видя в ней сплошные плюсы. Хотя это далеко не так. Не стоит обольщаться насчёт того, что это «вольная» работа. Она достаточно трудная, кропотливая и вполне себе будничная, зачастую даже монотонная. Время от времени приходится сталкиваться с усталостью, нехваткой идей, творческим кризисом. Ещё одна особенностью — неоднозначность критериев оценки работы. А вернее — их субъективность. Ведь всё зависит от вкуса и ориентируется на тот же вкус. И что «красиво» дизайнеру, то может быть невзрачно и даже отвратительно клиенту. Поэтому очень важно слышать не только себя, как создателя, но и своего клиента, улавливать его потребности.
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