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Мелания Трамп начала готовиться к Рождеству
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Мелания Трамп начала готовиться к Рождеству 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мелания Трамп
Несмотря на то что на дворе разгар лета и до празднования Рождества времени еще очень много, Мелания Трамп уже начала активно готовиться к одному из самых любимых и главных праздников в США. В своем Instagram супруга главы страны поделилась планами относительно украшения президентской резиденции.
Уже планирую Рождество в этом году в Белом доме. Впереди еще очень много работы, но надеюсь, что всем понравится наше праздничное оформление,
— написала она.
Одетая в элегантное красное платье, Мелания запечатлена с одним из помощников, который, судя по всему, и помогает ей подобрать рождественские украшения. На столе лежат праздничные игрушки и другие традиционные аксессуары, которые она тщательно рассматривает, прежде чем сделать окончательный выбор.
Надо сказать, что в том году Мелания Трамп тоже принимала участие в украшении Белого дома и подошла к этому со всей душой и ответственностью. Она наряжала елку, помогала украсить кондитерам большой пряничный домик, а затем устроила по резиденции и экскурсию для журналистов и посетителей.
В том году тема оформления Белого дома звучала как «Дань традициям». В каждой комнате можно было словно окунуться в прошлое, так как везде были праздничные детали и предметы интерьера, напоминающие о том, как Рождество отмечали предыдущие президенты США. Чем в этом году удивит публику Мелания, покажет время. Но заинтриговать граждан страны у нее уже получилось.
Я очень взволнован, так как в том году Вы превзошли себя. Удачи!
— написал ей подписчик в Instagram.
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