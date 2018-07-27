Как клеить обои на виниловой основе: пошаговая инструкция

Сложность с наклеиванием виниловых обоев обусловлена тем, что это покрытие двуслойное. Верх выполняется из ПВХ, а нижняя часть делается бумажной или флизелиновой. Следующие подсказки помогут не допустить серьезных ошибок на этапе оклеивания.

Благодаря разнообразию дизайна виниловых обоев легко подобрать лучший вариант для комнаты. Фото: Instagram 77remontov.plus

Сравнение виниловых обоев на разной основе

Основа

Нанесение клея

Прозрачность

Скрывает неровности на стене

Оклеивание рельефных поверхностей

Быстрое сцепление со стеной

Флизелин

На стену

Сложно

Бумага

На стену и обои

Легко

Подготовка стен

1. Старые обои нужно снять. Для этого их смачивают водой, ждут намокания и снимают узким шпателем. Если полотно плотное или двуслойное, то сначала нужно проколоть или прорезать обои, а потом распылить воду.

Лучше использовать узкий шпатель, им проще приподнять край полотна. Фото: gilchaverri.info

Если старое покрытие не отходит, то поможет раствор с моющим средством или специальная жидкость для снятия обоев. Остатки можно удалить при помощи наждачной бумаги.

2. Если на стене есть неровности или трещины, то их нужно зашпаклевать. Рекомендуется использовать два слоя, разделенные малярной сеткой. Лучше наносить слои перпендикулярно друг другу, чтобы поверхность получилась ровной во всех направлениях.

3. Швы между гипсокартонными плитами могут просвечивать через светлые обои, поэтому перед оклеиванием нужно это проверить. Для устранения недостатка надо покрыть плиты шпаклевкой такого же цвета.

Если планируется использовать обои под покраску, то этим тестом можно пренебречь. Все цветовые перепады скроет краска.

Не нашлось обоев нужного цвета? Не страшно, их же можно покрасить! Фото: Instagram magya_oboev

4. Большинство виниловых обоев не имеют микропор, поэтому есть вероятность развития под ними грибка. Чтобы этого избежать, стены перед оклейкой грунтуют специальным составом.

Подготовка клея

Покупать сухой состав нужно точно под вид обоев. На упаковке обычно указан способ разведения и нанесения. Соблюдайте пропорции, чтобы получить смесь с идеальной концентрацией клеящих компонентов. Важно вводить сухой состав постепенно, чтобы не образовывались комки. В идеале смешивать клей при помощи дрели со специальной насадкой. Перемешивание нужно продолжать до полного растворения частичек, иначе при нанесении останутся непропитанные участки, которые оставят пузыри на полотне.

Заранее посмотрите информацию на обоях о нанесении клея. Если обрабатывать нужно и полотно, и стену, то расход клея увеличится. Фото: Instagram kod_remonta

Подготовка виниловых обоев

1. Перед приклеиванием необходимо провести раскрой. Сначала нужно измерить высоту стен и добавить 5-7 см. Это позволит скомпенсировать разницу в высоте потолков. После наклеивания излишки легко отрезаются при помощи канцелярского ножа.

Сразу подготовьте все нужные инструменты, чтобы не отвлекаться. Фото: Instagram kod_remonta

2. Виниловые полотна приклеиваются стык в стык. Исключением являются углы помещений. При подходе к внутренним нужно измерить оставшееся расстояние и отмерить полотно, добавив к полученному размеру около 5 мм. Следующее полотно тоже раскраивается с таким припуском. Чтобы избежать складок и неровностей по угловой впадине делают надрез и разглаживают обои.

3. Если на обоях есть рисунок, то потребуется следить за его совпадением на разных полотнах. Лучше учесть этот момент при раскройке, чтобы во время оклеивания не тратить время на подбор подходящего отрезка.

Подробнее о процессе в этом видео.

4. Если требуется оклеить внешние углы, то тоже нужно прибавить необходимый припуск. Затем ножом делают надрезы сверху и снизу. После прижатия полотна излишки аккуратно обрезают. Места перекрытия необходимо плотно прижать, чтобы клей пропитал все слои и крепление получилось надежным.

5. Чтобы полотно правильно расположилось на стене, потребуется обозначить вертикаль. Для этого при помощи отвеса на стене карандашом проводят линию.

Приклеивание виниловых обоев

1. Все розетки и выключатели снимаются, а помещение обесточивается. Прорезать отверстия лучше после приклеивания, потому что в процессе полотно может сместиться и дыры окажутся не там, где надо. Поэтому на обоях аккуратно отмечают карандашом предполагаемое место разреза, а уже потом делают аккуратное отверстие. Плинтус тоже желательно снять, чтобы упростить подгонку нижнего края обоев.

При использовании больших полотен лучше обзавестись помощником, чтобы избежать неточностей при раскрое и нанесении клея. Фото: Instagram lublinskoe_pole_tc 2. Перед оклейкой нужно убедиться в отсутствии сквозняков. Вентиляторы и сплит-системы включать не рекомендуется.

3. Необходимо, чтоб стена была сухой и хорошо подготовленной. Убедиться в этом можно, наклеив и резко оторвав малярную ленту. Если на ней остались фрагменты краски или штукатурки, то оклейку начинать нельзя.

4. Клей наносится на обои при помощи широкой кисти. Следите за отсутствием сухих участков: если они появятся, то на стене образуются некрасивые вздутия. В зависимости от вида обоев клеем может обрабатываться еще и стена. Информация об этом обязательно есть на рулоне.

Следите, чтобы обои лежали на чистой поверхности. Это поможет избежать загрязнений. Фото: Instagram magya_oboev

5. Желательно клеить обои в четыре руки. Один человек держит их вверху, стоя на стремянке. Второй стоит внизу и совмещает кромку с проведенной на стене линией.

6. Затем обои прижимаются к стене и проглаживаются щеткой от середины к краю. Так выгоняются все пузырьки воздуха.

Не бойтесь сильно прижимать щетку, на плотных обоях от нее следов не останется. Фото: accelovance.co 7. Излишки клея нужно быстро вытереть чистой тряпкой или губкой, чтобы на поверхности не осталось некрасивых следов.

8. Стыкам нужно уделить особое внимание, тщательно прогладив их валиком. В некоторых случаях потребуется повторно промазать их клеем.

Для стыков выпускается специальный клей, но можно использовать и остатки уже разведенного состава. Фото: Instagram kod_remonta

9. На последнем этапе излишки полотна сверху и снизу обрезаются острым ножом.

10. Для полного высыхания обоев нужно около суток. Все это время опасайтесь сквозняков: может произойти отслоение отдельных участков или даже целых полотен.

У вас обязательно получится красиво. Фото: Instagram domrada_com При соблюдении этих несложных правил покрытие получится безупречным. А благодаря износостойкости обоев на основе винила новый ремонт понадобится нескоро.