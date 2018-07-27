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Воронежцам рассказали, как правильно выбрать кондиционер
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Воронежцам рассказали, как правильно выбрать кондиционер 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Специалисты советуют смотреть на мощность. Как выбрать кондиционер — один из самых актуальных вопросов летом. Более 170 сплит-систем с разными функциями и для любого интерьера предлагают воронежцам в торговой сети «М. Видео». Каждое устройство состоит из наружного и внутреннего блоков. Кондиционеры охлаждают воздух быстро и бесшумно — компрессор вынесен за пределы комнаты. Тем, кто с техникой на «Вы», беспокоиться за покупку не стоит: все модели просты в использовании. — При покупке кондиционера стоит учитывать его мощность. Потому что от его мощности будет зависеть ценовая категория. Чем больше мощность — тем выше цена. Нужно учитывать площадь помещения, где будет установлен прибор, количество людей, которые там проживают. Также надо смотреть, с какой стороны находится квартира, потому что бывает солнечная, либо несолнечная сторона, от этого также зависит мощность кондиционера. Вы можете оплатить товар в магазине и заказать его в интернете. Помимо этого в интернете вы можете оформить как рассрочку, так и кредит на технику. И до конца июля сейчас действует акция: при покупке товара от 5000 рублей — бесплатная доставка, — рассказал продавец-консультант торговой сети «М. Видео» Андрей Попович. Покупателям, которые сомневаются в выборе, подобрать кондиционер помогут специалисты. Современные сплит-системы обладают инверторным компрессором, благодаря которому прибор работает непрерывно, поддерживая заданную температуру. Это позволяет избегать переохлаждения и экономить электроэнергию. В большинстве кондиционеров есть функция обогрева. Её можно использовать и в холодное время, когда отопление ещё не включено. — Присмотрела на сайте несколько моделей, подходящих под интерьер, и пришла в магазин оценить вживую и поговорить с профессионалами. Не знала, стоит ли покупать кондиционер, так как он нужен только летом. Но оказалось, что современные устройства могут и воздух чистить, и на обогрев работать. Так что пригодится круглый год, — поделилась покупатель Анна Ильина.
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