Белоснежный особняк Шакиры в Майами-Бич

Майами-Бич давно снискал славу самого фешенебельного курорта США, где любят отдыхать политики, бизнесмены и звезды мирового уровня. Исключением не стала и поп-исполнительница Шакира , купившая особняк, по соседству с которым в разное время проживали Мэтт Дэймон Дженнифер Лопес , Шер, Билли Джоэл и другие знаменитости. Первым делом здание 1950-х годов постройки певица решила реконструировать и дополнить новым крылом, а оформление интерьеров доверила архитектурному бюро Ben Lopez & Associates и декоратору Ренате Лессе Бастос из Trace Design Studios.

В доме площадью практически в две тысячи квадратных метров разместилось 6 спален, 7 ванных комнат, просторная гостиная, большая кухня, домашний кинотеатр, бильярдная, кальянный зал и помещения для прислуги. Чтобы поддерживать себя в тонусе, Шакира также организовала тренажерный зал с отдельно вынесенной зоной для занятий танцами.

В плане оформления именитая заказчица сделала выбор в пользу стиля минимализм, представленного разными оттенками белого. Строгую монохромность декоратор Рената Лессе Бастос разбавила эклектично подобранными элементами обстановки: здесь легко уживаются этнические арт-объекты, топчаны с восточными мотивами, резные зеркала и светильники ручной работы, а также уютная дизайнерская мебель и мягкие ковры.

Продумывая нюансы, декоратор уделила внимание фактурам: она искусно скомбинировала разные ткани, лаковые поверхности, предметы со вставками из слоновой кости и металла. Специально для проекта входную дверь смастерили в Европе, а паркетный пол заказали из Испании.

На прилегающей к дому территории выложили деревянную террасу. Большая ее часть отведена под бассейн с подсветкой, остальная занята баром и лаундж-зоной.

Однако настоящей роскошью являются потрясающие виды на залив Бискейн, открывающиеся из панорамных окон особняка, и выход к воде с собственным причалом. Живая изгородь и пышная растительность вокруг дома создают уединенную атмосферу и ощущение защищенности от посторонних глаз, чего так не хватает публичным личностям.