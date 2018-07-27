Как организовать кухню, чтобы было красиво, практично и просторно

Организация кухонного пространства (эргономика) заключается в удобном расположении рабочей зоны, кухонной мебели и техники — чтобы все необходимые предметы были под рукой и хозяйке не приходилось совершать лишние движения.

Расставляем технику по треугольнику

Холодильник, раковина с мойкой и плита должны составлять рабочий треугольник так, чтобы расстояния между его вершинами находились в диапазоне 1,2–2,8 м. Это не сковывает движений хозяйки, позволяя подойти ко всем нужным предметам мебели и бытовой техники.

Кухонная плита. Располагать ее нужно недалеко от обеденного стола, но так, чтобы ее нельзя было случайно задеть и обжечься.

Кухонная раковина. За мытьем посуды мы расходуем больше половины времени, которое проводим на кухне. В идеальном варианте мойка должна находиться в центре рабочего треугольника, на расстоянии примерно 1–1,2 м от плиты и 1,2–2 м от холодильника. Рядом с раковиной на кухне логично поместить шкаф с посудой.

Не стоит разбивать рабочую зону на отдельные участки крупной бытовой техникой: холодильники и морозильные камеры следует размещать в углах кухни, в прохладном, недоступном для прямых солнечных лучей месте, подальше от источников тепла. Дверца холодильника в открытом состоянии не должна закрывать собой свободное пространство.

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Линейная расстановка мебели. Универсальный тип, подходит для небольших по площади, узких кухонь длиной от 2 до 3,6 метров. Предполагает расположение кухонной мебели в ряд вдоль одной из стен.

Обычно в противоположных концах ряда устанавливают холодильник и плиту, мойку располагают посередине, при этом рабочая поверхность (разделочный столик) должна находиться между мойкой и плитой. Чтобы увеличить полезную площадь функционального пространства, целесообразно использовать высокие шкафы.

Кухонную мебель для линейной планировки на маленькой кухне можно найти в мебельном доме «Офисная Магия». В комплект ярко-оранжевого цвета входят навесные шкафы, стол под мойку и тумба с ящиком и шкафом.

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Что: кухонный гарнитур Где: мебельный дом «Офисная магия» Цена: от 28 585 руб. Телефон: +7 (812) 244-92-64 Сайт: office-mag.com Двухрядная планировка. Расстановка мебели вдоль двух параллельных стен подойдет для просторной кухни, используемой как проходное помещение.

Плиту и мойку специалисты по эргономике советуют расположить вдоль одной стены, а холодильник и шкафы (для посуды, кухонной утвари и продуктов) — вдоль другой. Свободное пространство на кухне не должно перекрываться дверцей холодильника в открытом состоянии. Расстояние между рядами тумб должно составлять не менее 120 см.

L-образная планировка. Благодаря ей на кухне образуется изолированный рабочий треугольник и место под обеденную зону.

Такой вариант активно используется как в больших, так и маленьких помещениях. Плиту и холодильник рекомендуется располагать ближе к центру кухни. А встраиваемую бытовую технику лучше не устанавливать в угловые секциях, так как это затруднит доступ к шкафам.

U-образная. Кухонное оборудование и мебель расставляются вдоль трех стен, не мешая перемещению людей и обеспечивая свободный доступ к плите, раковине и холодильнику.

Такой способ планировки оптимален для кухни площадью 10–12 м2. При этом следует учесть, что расстояние между рядами мебели должно составлять от 1,2 до 2,8 м. Если расстояние меньше — негде будет развернуться, если больше — перемещение между рабочими зонами будет нерациональным.

Кухонный остров. Такой вариант идеален для просторной кухни площадью от 18 м2, в том числе объединенных со столовыми. В центр кухонной зоны выносят, как правило, разделочный стол с плитой и мойкой.

Оптимальные размеры кухонного острова — 1,2×1,2 м и 0,6х1,2 м, встречаются самые разные размеры и конфигурации: квадратные, трапециевидные, прямоугольные, с закругленными краями. Определяются эти параметры удобством эксплуатации: хозяйка должна свободно доставать предметы с противоположного конца рабочего островка, не совершая при этом лишних движений.

Высота острова обычно совпадает с высотой оборудования и напольных шкафов (85–92 см), однако часть его поверхности можно приподнять в виде барной стойки. Это позволит отделить область приготовления еды от остальной площади и выделить место для перекуса на скорую руку.

Пространство для ходьбы вокруг острова должно быть не менее 0,9 м (оптимально 1,2 м). Дизайн должен быть удобен с точки зрения экономии сил хозяйки и при этом соответствовать общему стилю кухни.

Подходит этот вид планировки и для маленьких кухонь, где нет возможности расположить все оборудование вдоль стен, поскольку сама концепция островка заключается в том, чтобы перенести функциональную нагрузку со стен в центр. Над ним часто устанавливают вытяжной зонт с подсветкой, это позволяет четко обозначить единую рабочую зону.

Кухня-полуостров. Модификация планировки островного типа, в которой центральный элемент объединен со стеновой частью. Как правило, он служит продолжением рабочей поверхности стола и удобен для работы сразу нескольких человек.

«Полуостров» используют как обычный стол и для установки на нем варочных поверхностей или мойки, превращая его в суперсовременную конструкцию с подведенными коммуникациями (воды, электричества, вентиляции, газа). Ну а в ящиках под разделочной поверхностью можно разместить все необходимые инструменты для готовки и посуду.

Фотографии: pixabay.com, djournal.com.ua Оригинал статьи: djournal.com.ua Еще больше советов для вашей кухни:

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