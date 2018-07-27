Современный интерьер трешки для любителей старины и природы

Гостиная

Гостиная

Кухня

Кухня

Гостиная

Прихожая

Прихожая

Спальня

Спальня

Комната сына

Комната сына

Санузел

Санузел

Мебельные фасады из шпонированной МДФ имеют немалый вес. Нижние дверцы гарнитура довольно массивные, поэтому их сделали раздвижными, элементы горизонтальной направленности — откидными, вертикальные фасады — распашными

Изначально перепланировка в квартире не рассматривалась. Семейная пара обратилась к дизайнеру Людмиле Данилевич за помощью в косметическом ремонте. Однако Людмила помимо дизайна разработала планировочное решение, которое значительно улучшало условия жизни домочадцев. Гостиную, ранее расположенную в проходной комнате, перенесли в комнату сына, соседствующую с кухней. В стене между ними устроили проём, создав таким образом уютное пространство кухни-гостиной. Проходное помещение сделали изолированным, обустроив там комнату сына. При этом её площадь чуть уменьшили, уступив квадратные метры спальне родителей, которая до реконструкции была меньше 10 м².

Между кухней и гостиной установили раздвижные двери — они не занимают площадь при открывании. Полотна повесили на специальный амбарный механизм.

Все члены семьи отличаются довольно высоким ростом (рост сына более 2 м). Поэтому автор проекта предложила увеличить дверные проёмы и установить двери высотой 210 см.

Кухонный фартук отделали плиткой кабанчик с фактурной поверхностью под старину. Вместо традиционной раскладки дизайнер предложила облицовку в ёлочку со смещением

Межкомнатные перегородки демонтировали, новые возводили из старинного петербуржского кирпича. Стену между кухней и гостиной облицевали плиткой, напиленной в мастерской из того же старинного кирпича.

Потолки хотели оштукатурить, но из-за большого перепада высоты (8–9 см) сделали подшивную конструкцию из ГКЛ. В результате высота потолков опустилась на 6 см На полу уложена брашированная дубовая доска. Заказчики сомневались, насколько практично будет это покрытие в кухне. Но в процессе эксплуатации оказалось, что уход за деревянной поверхностью довольно прост. Кроме того, если на гладком полу любые сколы или царапины от упавшего предмета бросались бы в глаза, то на состаренной доске, испещрённой «следами времени», такой ущерб будет незаметен.

Кресло в гостиной винтажное. Этот экземпляр 1960-х гг. хозяевам квартиры отдали соседи. Его отреставрировали, подобрали ткань и сделали перетяжку

В спальне супругов — шкаф с раздвижными дверьми, отделанными под старину. Дизайнер красила их сама. На производстве заказали полотна, покрытые грунтовкой, без покраски. Сначала Людмила нанесла на углы дверей тёмную краску, поверх неё — обычный свечной воск. Затем покрасила полотна эмалью бледно-зелёного оттенка и после высыхания зачистила углы шкуркой. Из-за воска сцепление эмали с основой не такое прочное, поэтому она легко отслаивается, обнажая нижний слой тёмной краски. Так получился эффект старения.

Раздвижные двери гардероба в спальне дизайнер покрасила сама в домашних условиях, придав покрытию эффект состаренности

Мебель в комнате сына окрашена в цвет стен. По мнению дизайнера, приём, когда мебель не контрастирует с отделкой поверхностей, а визуально сливается с ними, помогает избежать ощущения загромождённости помещения. Зеркальные фасады гардеробного шкафа зрительно расширяют пространство, добавляют комнате объёма. Две стены здесь отделаны старой амбарной доской, имеющей выразительные сколы и отверстия от древесных жучков.

В комнате сына взгляд притягивает оригинальный потолочный светильник в стиле стимпанк. Это отсыл к увлечениям молодого человека, его хобби — автомобили

Большинство предметов мебели изготавливали на заказ. Так, к примеру, диван в гостиной выполнили по эскизам дизайнера — готовая мягкая мебель не вписывалась в габариты комнаты. Кроме того, так как все члены семьи отличаются высоким ростом, нужна была достаточно глубокая мебель.

Угловой диван оснащён раскладным механизмом, что позволяет получить дополнительное спальное место

Преданья старины глубокой

Заказчики хотели, чтобы в оформлении интерьера непременно присутствовали материалы, несущие дух старины. Так возникла идея с кирпичными стенами. Изначально дизайнер предложила возвести все внутренние перегородки из пеноблоков и отделать их плиткой под старый кирпич. Но оказалось, что цены новодельной керамической облицовки и подлинного кирпича, привезённого с разборок старых зданий, сопоставимы. Между тем кирпич, запечатлевший в своей красоте следы прош­лых веков, смотрится гораздо эффектнее. Ещё один элемент древности — брашированная дубовая доска с красивой рельефной структурой. Некоторые предметы мебели хранят тайны прежних владельцев: деревянный стол в кухне, кресла в спальне и гостиной.

Кухня

Я предложила заменить ванну на душевую кабину в строительном исполнении. Это решение позволило спланировать объём зоны, учитывая рост и телосложение супругов и их сына. Заказчики отнеслись к такому варианту скептически, так как опасались риска протечек. Однако мне удалось их убедить в надёжности подобной конструкции. По бетонному перекрытию уложили рулонную гидроизоляцию, затем установили трап и выполнили стяжку. Далее все углы проклеили гидроизоляционной лентой, обработали поверхность пола и нижнюю часть стен гидроизоляционной мастикой и ещё раз залили стяжку. Особое внимание уделили правильному выполнению разуклонки пола. Стены и основание кабины облицевали плиткой. Остальные стены ванной отделаны микроцементом. Интересно здесь смотрится дверь-невидимка со скрытой коробкой, без наличников.

Людмила Данилевич

Дизайнер, автор проекта