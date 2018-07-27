Жилой комплекс на проспекте Маршала Жукова введен в эксплуатацию

39А, корп. 1–2 ввели в эксплуатацию.

— Две башни высотой 19 и 21 этаж построены за счет средств инвестора на месте снесенных пятиэтажек, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

В первом корпусе насчитывается 209 квартир, во втором — 154. Здесь есть как однокомнатные квартиры, так и двух-, трех— и четырехкомнатные. На первых этажах находятся помещения для магазинов и служб быта. Кроме того, на первых двух этажах корпусов расположены переговорная, читальный зал, гимнастический зал с массажной и комнатой отдыха, комната матери и ребенка, комната тренинга, игровая комната, помещение для организации детского досуга.

Подземная стоянка рассчитана на 246 машин. В подземной части есть кладовые для хранения вещей.

На прилегающей территории обустроены детские и спортивные площадки, проведено озеленение. (ео)