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Жилой комплекс на проспекте Маршала Жукова введен в эксплуатацию
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Жилой комплекс на проспекте Маршала Жукова введен в эксплуатацию 

Управа района Хорошево-Мневники 35 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
39А, корп. 1–2 ввели в эксплуатацию.
— Две башни высотой 19 и 21 этаж построены за счет средств инвестора на месте снесенных пятиэтажек, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
В первом корпусе насчитывается 209 квартир, во втором — 154. Здесь есть как однокомнатные квартиры, так и двух-, трех— и четырехкомнатные. На первых этажах находятся помещения для магазинов и служб быта. Кроме того, на первых двух этажах корпусов расположены переговорная, читальный зал, гимнастический зал с массажной и комнатой отдыха, комната матери и ребенка, комната тренинга, игровая комната, помещение для организации детского досуга.
Подземная стоянка рассчитана на 246 машин. В подземной части есть кладовые для хранения вещей.
На прилегающей территории обустроены детские и спортивные площадки, проведено озеленение. (ео)
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