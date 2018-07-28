От барокко Бейонсе до минимализма Иванки Трамп: как воссоздать интерьеры знаменитостей в своем доме

Интерьер дома отлично отражает индивидуальность человека, который в нем живет. А если это человек яркий, талантливый и знаменитый — в особенности! Предлагаем заглянуть в дома селебрити вместе с экспертом и проверить, безупречен ли их вкус, а может, и позаимствовать идеи для собственного жилища — чем мы хуже звезд?

Начнем с красотки Бейонсе и рэпера Джей Зи. Они могут позволить себе самые шикарные дома, например исторический особняк в стиле испанского барокко в Новом Орлеане. Внутри бархатные шторы, лепнина, кровати и ванны на античных ножках, антикварные предметы. В общем, все то, что можно охарактеризовать как «декорации к историческому фильму про эпоху Возрождения».

Но неужели это не выглядит нелепо и кричаще в XXI веке? Нет, так как умело сочетается с современными, сдержанными элементами интерьера и отделкой. Так что если ты вдруг сказочно разбогатела и приобрела большой дом, не спеши скупать предметы роскоши в неограниченном количестве, помни о чувстве стиля и вкуса, как у Бейонсе, и дай волю фантазии!

В апреле в своем Twitter Канье Уэст поделился фотографиями нового дома. И не для того, чтобы похвастаться внушительными хоромами, а, наоборот, посмеяться: внутри еще не было ни мебели, ни какого-либо дизайна. Поэтому судить о вкусах и изобретательности в интерьере Канье и его жены Ким Кардашьян будем по дому в Лос-Анджелесе, который они не так давно продали.

Его дизайн был выполнен в светлой палитре — белый цвет стал абсолютным лидером практически во всех комнатах. Конечно, это весьма непрактично: пятно, оставленное ребенком (а у звезды реалити-шоу и рэпера их трое!) на белом диване, может серьезно испортить настроение. Но белый цвет отлично визуально расширял пространство, давал ощущение свободы.

Это особенно актуально, если ты живешь не в особняке, как Ким и Канье, а в тесной городской квартире. Также можно позаимствовать из звездного интерьера главный символ домашнего уюта — камин. В доме Кардашьян и Уэста их было целых восемь, и у каждого устроена комфортная зона для отдыха — мягкие диваны, столики с глянцем… Неважно, что в твоем доме камин будет всего один, и тот имитация: сделать настоящий дымоход в многоэтажке не получится. Зато как здорово собраться с близкими людьми у камина за чашкой чая!

А вот Джон Траволта воплотил в своем жилище не сочетание богатства с хорошим вкусом, а свое увлечение — актер с детства болеет авиацией и имеет лицензию пилота! Его дом во Флориде похож на терминал аэропорта, рядом с ним стоят несколько настоящих самолетов. В самом доме тоже не без авиации — большие фрески на стенах в просторной столовой изображают зал аэропорта, в котором семья ожидает свой рейс.

Конечно, позволить себе личный самолет может не каждый, кто мечтал о небе, но если ты увлекаешься, скажем, серфингом, вполне можно повесить яркую доску для покорения волн на стену, выкрашенную в «морской» оттенок. Любому интерьеру добавит особого лоска отражение в нем твоего хобби.

А если ты настоящая бизнесвумен, как дочь нынешнего президента США Иванка Трамп, главным достоинством дома будет не интерьер, а то, что он расположен в двух шагах от работы! Когда Иванка и ее муж приобрели апартаменты на Манхэттене, решающим фактором было то, что офис холдинга Trump Organization находится в двух кварталах. Но эта успешная леди не только обладает деловой хваткой, но и прекрасно разбирается в дизайне, поэтому оформила квартиру со вкусом. В отличие от отца, любящего пышность в интерьерах, Иванка предпочитает минимализм.

Но она умело разбавляет его интересными арт-объектами — дизайнерской люстрой необычной формы, картинами современных художников. Если тебе кажется, что квартира обставлена слишком строго и сдержанно, не бойся внести нестандартную деталь — светильник от пока малоизвестного, но талантливого дизайнера или смешную статуэтку с блошиного рынка.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: открытые интернет-источники, Instagram