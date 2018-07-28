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Отель без стен и потолка с лучшим видом на Швейцарские Альпы
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Отель без стен и потолка с лучшим видом на Швейцарские Альпы 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Посреди Швейцарских Альп открылся, пожалуй, самый необычный отель Null Stern, где всего одна комната. В комнате, если можно ее так назвать, помимо кровати и пары тумбочек больше ничего нет — ни стен, ни потолка. В распоряжении гостей потрясающий вид на горный пейзаж, а по ночам — на звездное небо. Если, конечно, не будет дождя.
Источник: Tech Insider
Отель находится на высоте примерно 2 тысяч метров в самом сердце Швейцарских Альп. Стоимость ночи — 210 долларов.
Для установки кровати в горах земля была выровнена.
У отеля нет стен и потолка, а также ванной. Только кровать королевских размеров с двумя прикроватными тумбочками и лампами. Общественный туалет находится в 5 минутах ходьбы вниз по горе.
Гости могут насладиться панорамными видами на горы и звездное небо.
Однако, как и обычные отели, Null Shtern предлагает обслуживание в виде личного дворецкого.
Дворецкий живет в доме неподалеку.
Он приносит завтрак, обед и ужин буквально в постель.
Конечно, если погода будет плохой, гости отеля всегда могут отменить бронирование в последнюю минуту.
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