Коттедж с панорамными окнами в Никольской слободе

Воплотить мечты заказчиков о комфортном и функциональном загородном доме помог Шамсудин Керимов. Архитектор провел реконструкцию фасадов с огромными окнами в пол, вписал в обстановку несущие колонны и спроектировал несколько спален с собственной ванной и гардеробной. И это не все.

С работами архитектора Шамсудина Керимова заказчики были знакомы не понаслышке: его бюро уже оформляло для этой семьи с тремя детьми городскую квартиру. И вот пришла очередь загородного дома.

ТЗ было довольно расплывчатым: современный лаконичный стиль с интересными фишками. В планировке определенность была только с наличием 2 мастер-спален, игровой комнаты для детей и большого острова на кухне.

«Залог успеха этого интерьера — полное взаимопонимание с заказчиком, — рассказывает Шамсудин Керимов. — Получив карт-бланш, мы ушли в работу на 7 месяцев (промежуточных согласований не было). Это достаточно быстро для проекта такого масштаба, когда создаются абсолютно все помещения с нуля. Невероятно, но проект утвердили без единой правки».

Планировка дома и всех помещений сделана так, что одно помещение перетекает в другое. Заказчица очень хотела сохранить большое пространство, но при этом иметь приватные зоны.

Бюро Шамсудина Керимова занималось только разработкой интерьера и реконструкцией фасадов. Неприятным открытием стали 2 несущие колонны и 2 простенка ровно в центре большой комнаты. Перенести колонны не удалось, поэтому их превратили в арт-объекты с подсветкой, а простенки использовали для размещения телевизора и камина — последний выглядит так, как будто его можно крутить вокруг своей оси.

В отделке дома преобладают светлые оттенки: вместе с огромными окнами они добавляют пространству еще больше воздуха. Сначала может показаться, что гостиная на первом этаже перевернута верх ногами: натуральное дерево темного цвета вдруг оказалось на потолке, а его место на полу занял белый мрамор.

Оформление других комнат также построено на контрастах: светлые стены, прозрачные стеклянные перегородки соседствуют с декоративными панелями из шпона дуба, ореха, грубым фактурным бетоном и металлом. Например, в мастер-спальне внимание привлекают биокамин, облицованный латунными листами, и металлическая инсталляция на потолке над зоной отдыха — необычно и очень стильно.

Для отделки другой спальни использовали мягкие панели, обитые материалом Alcantara, — интересно, что его технология по сей день держится в тайне. Дизайнеры выбрали его за приятную фактуру, похожую на замшу, долговечность, экологичность и богатую цветовую палитру.

Площадь коттеджа позволила не задумываться о том, где обустроить системы хранения. На трех этажах разместили 6 гардеробных при каждой комнате плюс самая большая в прихожей. Все они интегрированы в интерьер и практически незаметны.

«В интерьере не так много мебели на заказ, как может показаться на первый взгляд, — рассказывает Шамсудин Керимов. Очень многие предметы мы выбрали в ассортименте любимых итальянских фабрик — Minotti, Cassina, Poliform, Flexform».

Одна из дизайнерских фишек — кухонная мебель, которая практически сливается с обстановкой. Чтобы создать такой эффект, выбрали белый глянцевый гарнитур Valcuccine и интегрировали его в нишу между двумя панорамными окнами.

За функциональность кухни отвечает встроенная немецкая техника премиум-класса Gaggenau. Ей и кухонному острову из гранита, плавно переходящему в обеденный стол, позавидует любая хозяйка.

«В целом у нас получился минималистичный, но уютный и гостеприимный интерьер. Его можно описать модным словом contemporary: это такой микс современных и классических детателей, приправленный функциональностью, — говорит Шамсудин Керимов. — Конечно, такой гармоничный проект возможен только, когда заказчик полностью доверяет профессионалам делать свою работу».

Холл Отделка: Benjamin Moore Напольное покрытие: Listone Giordano Мебель: Minotti

Гостиная Отделка: Benjamin Moore, Lithos Напольное покрытие: Petra Мебель: Cassina, Molteni, Minotti Ковер: Kover Buro Освещение: Panzeri, Lasvit

Спальня Отделка: Benjamin Moore, Alcantara, De castelli Мебель: B&B, Piet Boon Ковер: Kover Buro

Детская Мебель: Flexform, B&B Кухня Мебель: Poliform Гарнитур: Valcuccine Бытовая техника: Gaggenau Освещение: Panzeri

Санузлы Отделка: Mirage, Salvatori, Lithos Мебель: Antonio Lupi, Salvatori Санфаянс: Antonio Lupi Смесители: Gessi Освещение: Buzzi & Buzzi