Как оформить лофт при любом бюджете: советы и удачные покупки

В планах декораторов Sundling Kickén было создать в этой небольшой двушке (всего 58 кв. м) в Стокгольме дух колоритных нью-йоркских лофтов. О том, как повторить этот интерьер у себя дома, рассказываем сегодня.