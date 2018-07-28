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Как оформить лофт при любом бюджете: советы и удачные покупки
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Как оформить лофт при любом бюджете: советы и удачные покупки 

Inmyroom 33 минуты назад
Фото: Inmyroom
В планах декораторов Sundling Kickén было создать в этой небольшой двушке (всего 58 кв. м) в Стокгольме дух колоритных нью-йоркских лофтов. О том, как повторить этот интерьер у себя дома, рассказываем сегодня.
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