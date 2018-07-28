Современная функциональная кухня: 5 готовых решений

Воспользуйтесь нашими советами, чтобы подобрать отделку, свет, мебель, и оформить кухню в едином стиле. В каком именно? Выбирайте сами!

Сегодня этот стиль популярен: оказалось, он лучше всего соответствует нашему времени. Скандинавы знают, как создать живой интерьер: миксуют товары из обычных магазинов, винтаж и вещи ручной работы. Проверьте этот рецепт, он работает!

Используйте в оформлении кухни кирпич, дерево, сталь и сплавы. Такой интерьер больше подходит мужчинам, но и женщинам он тоже нравится.

Чем напряженнее жизнь, тем больше мы ценим возможность расслабиться, пройтись босиком по деревянному полу, полюбоваться цветами. Экостиль — это натуральные материалы, приятные тактильные ощущения, воздух, цветы.

Кухня в таком стиле будет очень функциональной и лаконичной. Выбирайте сдержанные формы и простые линии, покупайте только самые необходимые вещи, но хорошего качества.

Этот стиль идеально подходит для загородного дома. Венские стулья, плетеные абажуры, потемневшие от времени дверцы шкафов — вот его составляющие.