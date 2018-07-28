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Современная функциональная кухня: 5 готовых решений
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Современная функциональная кухня: 5 готовых решений 

Inmyroom 18 минут назад
Фото: Inmyroom
Воспользуйтесь нашими советами, чтобы подобрать отделку, свет, мебель, и оформить кухню в едином стиле. В каком именно? Выбирайте сами!
Сегодня этот стиль популярен: оказалось, он лучше всего соответствует нашему времени. Скандинавы знают, как создать живой интерьер: миксуют товары из обычных магазинов, винтаж и вещи ручной работы. Проверьте этот рецепт, он работает!
Используйте в оформлении кухни кирпич, дерево, сталь и сплавы. Такой интерьер больше подходит мужчинам, но и женщинам он тоже нравится.
Чем напряженнее жизнь, тем больше мы ценим возможность расслабиться, пройтись босиком по деревянному полу, полюбоваться цветами. Экостиль — это натуральные материалы, приятные тактильные ощущения, воздух, цветы.
Кухня в таком стиле будет очень функциональной и лаконичной. Выбирайте сдержанные формы и простые линии, покупайте только самые необходимые вещи, но хорошего качества.
Этот стиль идеально подходит для загородного дома. Венские стулья, плетеные абажуры, потемневшие от времени дверцы шкафов — вот его составляющие.
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