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5 новинок для дизайна ванной комнаты
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5 новинок для дизайна ванной комнаты 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Как и мода, тенденции в дизайне ванных комнат регулярно меняются. На примере коллекций компании Villeroy & Boch рассказываем про новые отделочные материалы и технологии, дизайнерские решения и цвета.
Раньше о разнообразии цветов для раковин и ванн можно было только мечтать — приходилось довольствоваться белым и изредка черным вариантами. Для тех, кто любит нестандартные решения, теперь тоже есть интересные модели: раковины Аrtis разработаны в 15 цветах дизайнером Гезой Хансен, выпускницей Баухаус и создательницей уникальной мебели и интерьеров.
При выборе унитаза мы чаще всего обращаем внимание на внешний вид. Но его функциональность и удобство эксплуатации важны не меньше — тем более, они упрощают быт.
Минимализм диктует интерьеру санузла строгие правила: никакого нагромождения мебели и полное отсутствие декора. Но для сдержанного дизайна можно сделать исключение — украсить ванну из коллекции Finion декоративными накладками в трех металлических оттенках. Они хорошо гармонируют по цвету с клапаном Push-to-Open, сливом и наливом в ванну.
При выборе системы хранения обращайте внимание не только на габариты и полезный объем, но и на внешний вид. От дизайна и отделки корпусов и фасадов во многом зависит, будет ли интерьер выглядеть гармонично.
Фасады для шкафов и полок из коллекции Finion выпускают в 10 цветах лака. Также есть вариант с отделкой шпоном ореха. А специально разработанные световые решения помогут создать правильное настроение — достаточно выбрать теплую или холодную температуру света на пульте управления.
Современные технологии и материалы позволяют дизайнерам делать ванны и раковины еще изящнее — за счет тончайших стенок. Причем на условиях эксплуатации это никак не сказывается: сантехника остается такой же прочной и надежной, а сами приборы становятся компактнее.
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