Дизайн двушки для молодой пары: проект в Санкт-Петербурге

Хозяйка квартиры собирается жить в ней со своим молодым человеком, поэтому интерьер нужен был строгий, лаконичный, с минимумом декора. Дизайнеры Lines Design Bureau предложили заказчице современный дизайн с элементами ар деко.

Квартира находится в ЖК «LEGENDA Комендантского», новом жилом комплексе в Приморском районе Санкт-Петербурга, планировка соответствует современным представлениями о комфорте, и менять в ней что-либо не было необходимости.

Планировка логичная: слева от входа располагается гостевой санузел и ванная комната, прямо напротив входа — кабинет, справа от него гостиная, совмещенная с кухней и столовой, слева — спальня.

В отделке дизайнеры использовали экологически чистые, природные материалы: декоративную штукатурку, 3D-панели, паркетную доску. Стены оставили под покраску и оформили медными профилями.

У заказчицы мало вещей, поэтому ей достаточно базового набора вспомогательных помещений и систем хранения. В каждой из комнат дизайнеры предусмотрели шкафы для одежды и мелких предметов. Бытовая техника и хозяйственный инвентарь будут храниться в постирочной.

Цветовая палитра построена на разных оттенках серого с вставками приглушенных синих и бордовых тонов, которые очень нравятся заказчице, с золотыми акцентами в отделке стен, светильниках и мебели.

Фишкой интерьера авторы проекта считают медные молдинги: этот элемент помог связать между собой разные помещения и напомнил об эпохе ар деко, в которой черпают вдохновение уже несколько поколений дизайнеров.