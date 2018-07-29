Как красиво и бюджетно обустроить домик: реальный пример

Этот дом в местечке Эмери, Висконсин, поначалу и близко не выглядел таким привлекательным, как сейчас, и буквально разваливался на глазах. Но когда его будущие хозяева Хелен и Джош попали в столовую, то в красках представили, как здесь, за большим столом будут галдеть их маленькие дети. И сразу поняли — надо брать.

Детей, кстати, тогда еще не было. Теперь их четверо, и чтобы этой большой семье не было тесно в не самом просторном доме, Хелен сделала упор на удобную систему хранения вещей и игрушек и продумала безопасные и эстетичные пространства для детских игр.

Прекрасным фоном для компактного пространства стали белые стены. В подборе мебели и отделки пола ориентировались на мягкие коричневые оттенки: когда за окном природа и много зелени, такая палитра интерьера — то, что нужно.

В интерьер кухни деликатно вписалась коллекция посуды Хелен. Нежные пастельные оттенки добавили на белоснежное кухонное пространства лиричного настроения. На старой школьной доске Хелен записывает рецепты понравившихся блюд — выглядит очень душевно.

Поднявшись по сине-зеленым ступенькам (они пряталась под ковролином, пока Хелен и Джош его не демонтировали), попадаешь в коридор с мини-галереей детских рисунков. Рядом — комната мальчиков с трехъярусной кроватью (Джош смастерил) и комната дочери.

Чтобы максимально разгрузить небольшое пространство, в каждой комнате много полок, ящиков и контейнеров. В игровой, например, Хелен организовала стеллаж с коробками, повесив на каждую по табличке с пометками «куклы», «машины», «армия» и так далее. Отличный лайфхак, приучающий малышей к порядку, будет актуальным и в большом доме.

Хелен добавила ярких аксессуаров и текстиля, чтобы белый интерьер не выглядел скучно,. Кстати, текстиль в этом доме — уникальный, а все благодаря бабушке, настоящей мастерице. Так вместе с готовыми пледами, шторами и чехлами в интерьере появилось много трогательной хэнд-мейд вышивки.

Бабушкина вышивка украшает не только комнаты, но и веранду, где семья часто собирается вместе. Вдобавок к простым и доступным решениям интерьера в саду появился игровой мини-домик с чердаком, «секретной» комнатой и собственной террасой. Детей отсюда не вытащить — и неудивительно.