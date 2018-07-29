«Эта комната закрыта до праздников!». Домохозяйка нашла способ сохранить наведенный порядок

Покупка продуктов, подарков и украшений, приготовление праздничных ужинов — перед зимними каникулами любой хозяйке есть, чем заняться. Бесконечная уборка дома обычно ломает все планы. Эта женщина придумала отличный выход: она прибралась в гостиной и… закрыла ее для всех остальных обитателей дома.

Фотографию запрещающей таблички выложил в Твитер сын женщины. «Окей, как моя мама собирается закрыть гостиную на целый месяц?»

На двери комнаты теперь написано:

«Эта комната была убрана для праздников и официально закрыта до Дня благодарения. Специальное разрешение сидеть на моей чистой мебели и ходить по моему чистому ковру можно получить, выполнив следующие условия:

Вы вымылись сами с головы до ног.

На вас надета чистая одежда.

* Если разрешение получено, в комнату нельзя проносить еду и напитки!

Спасибо!»

Делаем ставки: сработает ли план?

Источник: mirror.co.uk