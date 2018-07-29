«Эта комната закрыта до праздников!». Домохозяйка нашла способ сохранить наведенный порядок 

Покупка продуктов, подарков и украшений, приготовление праздничных ужинов — перед зимними каникулами любой хозяйке есть, чем заняться. Бесконечная уборка дома обычно ломает все планы. Эта женщина придумала отличный выход: она прибралась в гостиной и… закрыла ее для всех остальных обитателей дома.
Фотографию запрещающей таблички выложил в Твитер сын женщины. «Окей, как моя мама собирается закрыть гостиную на целый месяц?»
На двери комнаты теперь написано:
«Эта комната была убрана для праздников и официально закрыта до Дня благодарения. Специальное разрешение сидеть на моей чистой мебели и ходить по моему чистому ковру можно получить, выполнив следующие условия:
Вы вымылись сами с головы до ног.
На вас надета чистая одежда.
* Если разрешение получено, в комнату нельзя проносить еду и напитки!
Спасибо!»
Делаем ставки: сработает ли план?
Источник: mirror.co.uk