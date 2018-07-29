25 вещей, которые просто необходимы всем владельцам маленьких квартир

Главное правило для всей квартиры — не забывать про такие редко используемые места, как углы, пространство под потолком и над дверью, а также места под кроватью и под кухонными шкафчиками. Как хранить вещи в маленькой квартире? Используйте многофункциональную складывающуюся мебель и такие вещи, как банкетки, оттоманки, кровати с поднимающимся механизмом, мебель и ящики на колесах. Там, где только возможно, храните вещи вертикально, так они занимают меньше места.

Идеи для маленьких квартир: кухня Здесь пригодятся мягкие подвесные секции, которые в изобилии можно найти в магазинах и даже сшить самостоятельно. Например, вот такую — для небольшой настольной посудомоечной машины.

Хранить специи на холодильнике — это очень удобно. Во-первых, не нужно заглядывать в ящики или тянуться до шкафчиков, сразу видно, что у вас есть, а что уже заканчивается. Ну и решается главная проблема — место на полках пока свободно!

Смотрите, сколько всего можно уместить на одной лишь стенке холодильника! Если между холодильником и стеной есть небольшое пространство (хватит и 15 см), можно соорудить выдвижной стеллаж, прикрутив к узким полкам мебельные колеса и приделав ручку с одной из сторон. Обустроить можно и шкафчик под кухонной мойкой. Повесьте две штанги на кронштейны для легких штор, которые продаются в строительных супермаркетах, чтобы разместить запасные мусорные пакеты, а если нужно, и запасные бумажные полотенца. Подставки для бумаг, сделанные из металлической сеточки — удобная замена большим корзинам для овощей. Еще один вариант — хранить овощи в подвешенных бельевых мешках, которые можно разместить в любом подходящим месте, просто подвесив на крючок.

Если на кухне совсем мало места для стола, не забывайте, что есть варианты складных столиков. И самые компактные — это те, что крепятся к стене. Они не занимают места на полу ни в разложенном, ни в сложенном виде. Когда места мало, нужно использовать любые подходящие поверхности. Есть свободная стенка шкафчика? Отлично! Прикрутите к ней легкий рейлинг, купите несколько S-образных крючков и храните кухонную утварь. И, конечно, на маленькой кухне не обойтись без магнитной планки. И разместить на ней можно не только ножи, но и любые другие кухонные принадлежности из металла. Смысл очень простой — на столешнице появится больше свободного места.

Всегда старайтесь покупать более компактные предметы, а также такие, которые можно складывать. Например, такая складная терка — это просто находка для миниатюрной кухни.

И еще один отличный пример. Слишком узкий шкаф для посуды, где всего не уместить? Прикрутите к полке несколько крючков, и у вас появится еще один посудный ряд, для кружек.

Идеи для ванной комнаты в маленькой квартире Помните про многофункциональную мебель? Она нужна почти в любой ванной. Перевернутый барный стул, например, превращается в полку для косметики и полотенцесушитель.

В каждой комнате есть свободное пространство над дверью. Его обязательно нужно использовать для полок (открытых или закрытых). Но не забывайте, что открытые полки должны выглядеть аккуратно, и если их заполнить множеством вещей, возникнет ощущение захламленности. Чтобы скрыть такой беспорядок — поставьте на полки несколько закрытых коробок, и храните все в них.

Маленький совет: когда покупаете полотенца в ванную, не нужно выбирать все расцветки, которые вам приглянулись. Остановитесь на определенной гамме и одном-двух цветах и всегда их придерживайтесь. Так комната будет выглядеть опрятнее.

И вновь используем крючки и рейлинги. Фото слева: с помощью одного крючка на стене можно соорудить целый подвесной стеллаж. Используем несколько ведер из ИКЕА , скрепленных между собой бельевой веревкой. Отличное местечко для кисточек для макияжа, расчесок, щипцов или бигуди. Фото справа: нет места для полотенец? Крепите их к двери в ванную. Причем, использовать можно не только верхнюю часть дверного полотна, но и нижнюю! Идеи для маленькой спальни Как быть, если комната настолько мала, что есть место только для кровати? Берем идею из кухни и размещаем подвесной столик рядом со спальным местом. Получаем: полочку для вещей, которые нужны под рукой, рабочий стол для компьютера и кофейный столик для завтраков в постели!

Вместо прикроватной тумбочки, для которой не нашлось места, можно использовать подвесные секции, закрепив их за основание матраса с помощью липучей ленты. И помним, что всегда есть место за изголовьем, где также можно разместить выдвижную полку для книг и других мелочей. В маленькой квартире всегда нужно использовать углы комнат. Такой угловой стеллаж можно соорудить самостоятельно. Потребуется несколько планок, кронштейны и доски. Все это можно собрать в строительном магазине и разместить дома на любой удобной высоте. Хранение вещей в маленькой квартире: прихожая Если покрасить «икеевскую» подставку для журналов, и, расположив ее горизонтально, прикрутить в углу прихожей — получится очень удобная полочка для ключей и телефонов.

Помните, мы говорили об оттоманках. Смотрите сколько пар обуви можно уместить всего в одной! Ну а это — самый компактный вариант обувных полок. А главное — сделаны они опять же, из нескольких досок своими руками!