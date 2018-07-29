25 вещей, которые просто необходимы всем владельцам маленьких квартир 

Главное правило для всей квартиры — не забывать про такие редко используемые места, как углы, пространство под потолком и над дверью, а также места под кроватью и под кухонными шкафчиками. Как хранить вещи в маленькой квартире? Используйте многофункциональную складывающуюся мебель и такие вещи, как банкетки, оттоманки, кровати с поднимающимся механизмом, мебель и ящики на колесах. Там, где только возможно, храните вещи вертикально, так они занимают меньше места.
Идеи для маленьких квартир: кухня Здесь пригодятся мягкие подвесные секции, которые в изобилии можно найти в магазинах и даже сшить самостоятельно. Например, вот такую — для небольшой настольной посудомоечной машины.
Хранить специи на холодильнике — это очень удобно. Во-первых, не нужно заглядывать в ящики или тянуться до шкафчиков, сразу видно, что у вас есть, а что уже заканчивается. Ну и решается главная проблема — место на полках пока свободно!
Смотрите, сколько всего можно уместить на одной лишь стенке холодильника! Если между холодильником и стеной есть небольшое пространство (хватит и 15 см), можно соорудить выдвижной стеллаж, прикрутив к узким полкам мебельные колеса и приделав ручку с одной из сторон. Обустроить можно и шкафчик под кухонной мойкой. Повесьте две штанги на кронштейны для легких штор, которые продаются в строительных супермаркетах, чтобы разместить запасные мусорные пакеты, а если нужно, и запасные бумажные полотенца. Подставки для бумаг, сделанные из металлической сеточки — удобная замена большим корзинам для овощей. Еще один вариант — хранить овощи в подвешенных бельевых мешках, которые можно разместить в любом подходящим месте, просто подвесив на крючок.
Если на кухне совсем мало места для стола, не забывайте, что есть варианты складных столиков. И самые компактные — это те, что крепятся к стене. Они не занимают места на полу ни в разложенном, ни в сложенном виде. Когда места мало, нужно использовать любые подходящие поверхности. Есть свободная стенка шкафчика? Отлично! Прикрутите к ней легкий рейлинг, купите несколько S-образных крючков и храните кухонную утварь. И, конечно, на маленькой кухне не обойтись без магнитной планки. И разместить на ней можно не только ножи, но и любые другие кухонные принадлежности из металла. Смысл очень простой — на столешнице появится больше свободного места.
Всегда старайтесь покупать более компактные предметы, а также такие, которые можно складывать. Например, такая складная терка — это просто находка для миниатюрной кухни.
И еще один отличный пример. Слишком узкий шкаф для посуды, где всего не уместить? Прикрутите к полке несколько крючков, и у вас появится еще один посудный ряд, для кружек.
Идеи для ванной комнаты в маленькой квартире Помните про многофункциональную мебель? Она нужна почти в любой ванной. Перевернутый барный стул, например, превращается в полку для косметики и полотенцесушитель.
В каждой комнате есть свободное пространство над дверью. Его обязательно нужно использовать для полок (открытых или закрытых). Но не забывайте, что открытые полки должны выглядеть аккуратно, и если их заполнить множеством вещей, возникнет ощущение захламленности. Чтобы скрыть такой беспорядок — поставьте на полки несколько закрытых коробок, и храните все в них.
Маленький совет: когда покупаете полотенца в ванную, не нужно выбирать все расцветки, которые вам приглянулись. Остановитесь на определенной гамме и одном-двух цветах и всегда их придерживайтесь. Так комната будет выглядеть опрятнее.
И вновь используем крючки и рейлинги. Фото слева: с помощью одного крючка на стене можно соорудить целый подвесной стеллаж. Используем несколько ведер из ИКЕА, скрепленных между собой бельевой веревкой. Отличное местечко для кисточек для макияжа, расчесок, щипцов или бигуди. Фото справа: нет места для полотенец? Крепите их к двери в ванную. Причем, использовать можно не только верхнюю часть дверного полотна, но и нижнюю! Идеи для маленькой спальни Как быть, если комната настолько мала, что есть место только для кровати? Берем идею из кухни и размещаем подвесной столик рядом со спальным местом. Получаем: полочку для вещей, которые нужны под рукой, рабочий стол для компьютера и кофейный столик для завтраков в постели!
Вместо прикроватной тумбочки, для которой не нашлось места, можно использовать подвесные секции, закрепив их за основание матраса с помощью липучей ленты. И помним, что всегда есть место за изголовьем, где также можно разместить выдвижную полку для книг и других мелочей. В маленькой квартире всегда нужно использовать углы комнат. Такой угловой стеллаж можно соорудить самостоятельно. Потребуется несколько планок, кронштейны и доски. Все это можно собрать в строительном магазине и разместить дома на любой удобной высоте. Хранение вещей в маленькой квартире: прихожая Если покрасить «икеевскую» подставку для журналов, и, расположив ее горизонтально, прикрутить в углу прихожей — получится очень удобная полочка для ключей и телефонов.
Помните, мы говорили об оттоманках. Смотрите сколько пар обуви можно уместить всего в одной! Ну а это — самый компактный вариант обувных полок. А главное — сделаны они опять же, из нескольких досок своими руками!