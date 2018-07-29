Кухня, совмещенная с гостиной: 10 стильных дизайн-идей и способы их повторить

1. Кухня-гостиная с барной стойкой

Один из вариантов дизайна совмещенной кухни и гостиной — зонирование барной стойкой. Для этого достаточно просто выбрать П-образный тип кухонного гарнитура, одна сторона которого и будет стойкой. Если комната совсем небольшая, или вы стремитесь сделать гостиную зону в кухне, придется отказаться от полноценной обеденной группы. Этот вариант идеален для молодой семейной пары без детей или тех, кто живет один и не часто ест дома.

Фото: Instagram @_smart_interior_

Фото: Instagram @_smart_interior_

Фото: Instagram @_smart_interior_

Фото: Instagram design_13ds

2. Гостиная на присоединенном балконе

Когда в небольшой квартире важно сделать полноценные спальни, ничего не остается, как вынести гостиную в кухню. А если кухня маленькая — присоединить лоджию или балкон и там обустроить гостиную. В целом, особых сложностей этот вариант не подразумевает, если вы не планируете полностью сносить перегородку между лоджией и комнатой. Но согласование перепланировки и присоединения все же потребуется.

Фото: Instagram home_design_8888

Фото: Instagram home_design_8888

Фото: Instagram home_design_8888

3. Зонирование с помощью кухонного острова

Объединяя кухню с гостиной, многие мечтают сделать кухонный остров. Это выглядит действительно красиво и добавляет интерьеру шика, который мы привыкли видеть только на обложках журналов. Но кухонный остров в этом случае может служить еще и отличным вариантом зонирования пространства — просто поставьте его на условной границе кухни и гостиной. Можно усилить эффект зонирования стоящим рядом диваном.

Фото: Instagram wyatt_5608__damien

Фото: Instagram redi_nsk Фото: Instagram redi_nsk Фото: Instagram redi_nsk Фото: Instagram redi_nsk 4. Кухня-гостиная с перегородкой

Перегородки разного типа — традиционный вариант зонирования, и не только для кухни-гостиной. Но в этом случае они могут стать идеей для легализации перепланировки в домах с газовыми колонками или плитами. Дело в том, что официально сносить стены между кухней и гостиной в таких зданиях нельзя из-за норм пожаробезопасности, но часто это необходимо — особенно в хрущевках или брежневках. Перегородки, особенно раздвижные, могут стать спасением в этом случае.

Фото: Instagram interiors_dd Фото: Instagram interiors_dd Фото: Instagram u.kvartira

Фото: Instagram u.kvartira

Фото: Instagram u.kvartira

5. Диван как способ зонирования

Это можно назвать «условным» зонированием: когда диван поворачивают спинкой к зоне кухни, он становится тем самым элементом, который делит помещение на 2 зоны: кухню и гостиную. Посмотрите, как это выглядит на фото.

Фото: Instagram _shallash_

Фото: Instagram _shallash_

Фото: Instagram interiors_dd Фото: Instagram interiors_dd Фото: Instagram interiors_dd Фото: Instagram interiors_dd 6. Зонирование с помощью участка стены

Еще одна идея — не строить перегородки, а просто оставить участок стены после сноса. Это может быть также несущая колонна — зависит от типа дома и плана квартиры. На такой колонне удачно разместится телевизор, и отделку лучше выбрать контрастную. Например, декоративный кирпич или акцентные обои — главное, чтобы она не противоречила стилю, но выделялась. Зонирующая стена должны быть своеобразным арт-объектом.

Фото: Instagram apartment_solutions

Фото: Instagram arh_des Фото: Instagram arh_des Фото: Instagram arh_des 7. Зонирование под потолком

Еще одна идея, к которой прибегают профессиональные дизайнеры — зонирование под потолком. Когда хочется создать единство стиля и сделать ненавязчивое зонирование — можно оформить по-разному потолок в кухне и зоне гостиной, или сделать колонну на потолке между двумя участками.

Фото: Instagram viktoria_disign

Фото: Instagram viktoria_disign

Фото: Instagram viktoria_disign

Фото: Instagram viktoria_disign

8. Кухня, плавно переходящая в гостиную

Эта идея понравится тем, кто не хочет возиться с официальным согласованием перепланировки, но создать единое пространство — да. Снос дверного проема может решить проблему, а зеркало с перегородками создаст иллюзию удвоенного пространства.

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

9. Маленькая гостиная зона на кухне

Когда квартира небольшая, и нужно найти уединенное место для всех членов семьи, кухню часто приходится совмещать с гостиной зоной. Можно назвать это даже не совмещением, а выделением маленькой гостиной на кухне. Часто — ставят небольшой диванчик вместе с обеденной группой, иногда добавляют телевизор и тумбу под ТВ. В этом случае главное сделать единый стиль комнаты, постараться найти подходящие по цвету и дизайну элементы и мебель.

Фото: Instagram jeevaa_design

Фото: Instagram jeevaa_design

Фото: Instagram jeevaa_design

Фото: Instagram jeevaa_design

Фото: Instagram jeevaa_design

10. Ковер или отделка пола как способ зонирования

В этой небольшой кухне-гостиной диванную зону отделяет ковер, и в принципе это единственный способ зонирования, который предусмотрел дизайнер.

Фото: Instagram d__polly

Фото: Instagram d__polly

Фото: Instagram d__polly

Фото: Instagram ibragimova_jamilya

Фото: Instagram ibragimova_jamilya

Фото: Instagram nashamarka

Фото: Instagram jeevaa_design

А теперь таблица-шпаргалка для вас: какой вариант требует согласования перепланировки, и какой — нет.

Требуется согласование

Не требуется согласование

Кухня-гостиная с барной стойкой

Да, если присоединяются помещения

Нет, если это одна площадь

Гостиная на присоединенном балконе

Да, в любом случае

Зонирование с помощью кухонного острова

Да, если присоединяются помещения

Нет, если это одна площадь

Кухня-гостиная с перегородкой

Да, даже частичный снос стены требует легализации

Диван как способ зонирования

Да, если присоединяются помещения

Нет, если это одна площадь

Зонирование с помощью участка стены

Да, даже частичный снос стены требует легализации

Зонирование под потолком

Да, если присоединяются помещения

Нет, если это одна площадь

Кухня, плавно переходящая в гостиную

Да, если присоединяются помещения

Нет, если это одна площадь

Маленькая гостиная зона на кухне

Не требуется, так как это одно помещение

Ковер как способ зонирования

Да, если присоединяются помещения

Нет, если это одна площадь

А в этом видео вас ждут еще 50 идей совмещения кухни-гостиной. Выбирайте то, что нравится и смело воплощайте в жизни: