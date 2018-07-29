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Стали известны победители конкурса «Лучший звук от Foster Group»
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Стали известны победители конкурса «Лучший звук от Foster Group» 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Заявки от участников принимались на сайте designrace.ru. Жюри под председательством главного редактора журнала SALON-interior Ольги Коротковой определило победителей. Ими стали: В номинации «Квартира»: • 1 место занял проект Архитектурной Мастерской Мартыновой и Гатиловой; • 2 место получил проект Дианы Чернец; • 3 место поделили работы Олега Трофимова и Марии Карповой.
Дизайн-проект Архитектурной Мастерской Мартыновой и Гатиловой (первое место в номинации «Квартира»)
В номинации «Домашний кинотеатр»: • 1 место занял проект студии Geometrix Design; • 2 место досталось работе Кнары Бохчиян; • 3 место занял интерьер Дианы Фетисовой.
Дизайн-проект студии Geometrix Design (первое место в номинации «Домашний кинотеатр»)
В номинации «Дом»: 1. 1 место досталось интерьеру Евгения Коблова; 2. 2 место — работе студии «Дидус дизайн»; 3. 3 место поделили 3 участника: проект Анастасии Романовой, Владислава Коновалова, и студии Art de Vivre.
Дизайн-проект Евгения Коблова (первое место в номинации «Дом»)
Наградой за победу стали Macbook Pro 13 и iPhone X. Мы искренне поздравляем победителей и всех участников! Надеемся, вы попробуете силы и в других конкурсах на designrace.ru.
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