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Невероятно красивые обои для iPhone
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Невероятно красивые обои для iPhone 

iPhones.ru 59 минут назад
Фото: iPhones.ru
Невероятно красивые обои для iPhoneВот подошла к концу ещё одна неделя. Самое время подобрать красивые обои при подготовке к следующей. Новая неделя — новая жизнь. Собрали для вас 10 очень красивых обоев для iPhone. Как установить эти обои на iPhone Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением. 1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по изображению. После этого нажмите на неё и удерживайте 2-3 секунды —> Сохранить изображение. 2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в меню Настройки —> Обои —> Выбрать новые обои и выберите загруженную картинку. 3. Нажмите кнопку Установить. 1.
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