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Это триумф! Лив Тайлер создала новую коллекцию нижнего белья
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Это триумф! Лив Тайлер создала новую коллекцию нижнего белья 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представляет новую коллекцию премиальной линейки нижнего белья Essence, разработанную в сотрудничестве с американской актрисой Лив Тайлер. Это триумф! Лив Тайлер создала новую коллекцию нижнего бельяСпециально к сезону осень-зима дизайнеры
Triumph
совместно с американской актрисой Лив Тайлер разработали
две утонченные серии элегантного нижнего белья, вдохновлённые богатыми архивами
бренда. Изучив собственную
коллекцию, а также оригинальные конструкции корсета из архивов бренда начала прошлого века, Лив создала 11 уникальных, но легко комбинируемых моделей
чувственно-функционального нижнего белья, отмеченного особенным вниманием к  деталям и материалам.
Так, для серии Liv ’ s  Smooth Essence использована
непрозрачная, ультрамягкая итальянская микрофибра с эффектом принта на кружеве,
визуально «рисующим» наготу на притягательно женственном силуэте, а гладкая атласная
отделка, делает белье абсолютно незаметным под одеждой. Самыми яркими моделями
коллекции дизайнер считает кружевной дуэт бюстгальтера с дышащими чашками и  высоких моделирующих трусиков, а также абсолютно гладкий бюстгальтер с атласной
лентой, позволяющей носить его как топ под пиджак — или в комплекте с трусиками
насыщенного ягодного оттенка.
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