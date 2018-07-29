Это триумф! Лив Тайлер создала новую коллекцию нижнего белья 

Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представляет новую коллекцию премиальной линейки нижнего белья Essence, разработанную в сотрудничестве с американской актрисой Лив Тайлер. Это триумф! Лив Тайлер создала новую коллекцию нижнего бельяСпециально к сезону осень-зима дизайнеры
Triumph
совместно с американской актрисой Лив Тайлер разработали
две утонченные серии элегантного нижнего белья, вдохновлённые богатыми архивами
бренда. Изучив собственную
коллекцию, а также оригинальные конструкции корсета из архивов бренда начала прошлого века, Лив создала 11 уникальных, но легко комбинируемых моделей
чувственно-функционального нижнего белья, отмеченного особенным вниманием к деталям и материалам.
Так, для серии Liv ’ s Smooth Essence использована
непрозрачная, ультрамягкая итальянская микрофибра с эффектом принта на кружеве,
визуально «рисующим» наготу на притягательно женственном силуэте, а гладкая атласная
отделка, делает белье абсолютно незаметным под одеждой. Самыми яркими моделями
коллекции дизайнер считает кружевной дуэт бюстгальтера с дышащими чашками и высоких моделирующих трусиков, а также абсолютно гладкий бюстгальтер с атласной
лентой, позволяющей носить его как топ под пиджак — или в комплекте с трусиками
насыщенного ягодного оттенка.