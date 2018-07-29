Это триумф! Лив Тайлер создала новую коллекцию нижнего белья

Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представляет новую коллекцию премиальной линейки нижнего белья Essence, разработанную в сотрудничестве с американской актрисой Лив Тайлер. Это триумф! Лив Тайлер создала новую коллекцию нижнего бельяСпециально к сезону осень-зима дизайнеры

Triumph

совместно с американской актрисой Лив Тайлер разработали

две утонченные серии элегантного нижнего белья, вдохновлённые богатыми архивами

бренда. Изучив собственную

коллекцию, а также оригинальные конструкции корсета из архивов бренда начала прошлого века, Лив создала 11 уникальных, но легко комбинируемых моделей

чувственно-функционального нижнего белья, отмеченного особенным вниманием к деталям и материалам.

Так, для серии Liv ’ s Smooth Essence использована

непрозрачная, ультрамягкая итальянская микрофибра с эффектом принта на кружеве,

визуально «рисующим» наготу на притягательно женственном силуэте, а гладкая атласная

отделка, делает белье абсолютно незаметным под одеждой. Самыми яркими моделями

коллекции дизайнер считает кружевной дуэт бюстгальтера с дышащими чашками и высоких моделирующих трусиков, а также абсолютно гладкий бюстгальтер с атласной

лентой, позволяющей носить его как топ под пиджак — или в комплекте с трусиками

насыщенного ягодного оттенка.