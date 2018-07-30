Made in Russia: Алиса Минкина и ее бренд мебели MONTLY

Мы начинаем серию постов о молодых российских дизайнерах. И первой героиней стала Алиса Минкина — выпускница Британской высшей школы дизайна, промышленный дизайнер, сооснователь мебельного бренда MONTLY и призер конкурса SaloneSatellite 2015 года.

Мы уже рассказывали о MONTLY, а теперь решили поближе пообщаться с его идеологом и главной музой.

— Еще с детства я мечтала им быть, но никогда не думала, что это будет направление промышленного дизайна.

Когда я отучилась на pre-foundation в Британке, сделала как финальный проект стулья — а потом на следующем курсе уже поняла, что это то направление, в котором хочу работать всю жизнь.

— После защиты в Британке у меня появилось непреодолимое желание сделать из своего дипломного проекта Sagano Bamboo Furniture что-то большее: не просто мебель, которая участвует в конкурсах, но мебель, которая еще и продается.

А дальше — я встретила Алексея Уса (сейчас он отвечает в нашей команде за административную часть). Лешу заинтересовал мой проект. Мы сошлись в наших целях по развитию и планах на будущее в компании. Вот так и начали наш прекрасный MONTLY.

— Мы нашли место под нее на «Электрозаводе» — это прекрасное место для творческих людей, здесь очень много самых разных мастерских от художественных студий до цеха по работе с металлом. Поэтому, когда мы первый раз сюда приехали смотреть мастерскую, поняли, что это «наше» место.

— Мы искали короткое, звучное и легко запоминающееся слово. И нашли сложное название леса во Франции рядом с горой, а так как «гора» по-французски mont, решили взять этот корень за основу и добавить звучное окончание -ly.

— Самым прекрасным была разработка технологии для частого использования дома и в общественных пространствах. Было огромное количество экспериментов, что я просто обожаю! Далее — поиски студии и открытие своего производства. Это, конечно же, очень сложно, для меня все было в новинку — поэтому работали нон-стоп.

— Безотходное производство. Мы используем уже подготовленный шпон, и при нашей обработке поверхности уходит самый минимум дерева. А еще эстетика. У MONTLY есть свой определенный стиль, которой уже узнают и любят.

— Это, наверное, особенный ритуал. Но вообще зависит от предмета. Для MONTLY проводим анализ рынка, делаем скетчи и ищем нужную форму. Все просто. А если это какой-то собственный новый проект, все идет от вдохновения — стоит что-то увидеть, и все мысли с идеями и формой уже в голове. Все приходит само. (Улыбается).

А вдохновение я черпаю в природе и новых экспериментах. Все, что вижу вокруг, воспринимаю как ресурс. А еще вдохновляют технологии — слежу за всем, что появляется нового в мире, и это помогает анализировать, что мы имеем сейчас для создания новых объектов. И, конечно же, путешествия. Совсем недавно я поняла, что мне просто нужно где-то остаться одной, смотреть на дорогу, которая все время меняет свои пейзажи — и в голову приходит много новых идей.

— Нет вдохновения? Это как? (Улыбается). Пока такого еще не было. Вдохновение — оно вокруг нас. Если его нет — это, наверное, усталость. Нужно немного отдохнуть — и все новые идеи сразу придут.

— Нестандартные! Все и так делают мебель из фанеры — это скучно. А вот объединить дерево с пластиком или гипс с пеноплексом, сделать из этого стул или корпус для телевизора — вот что круто!

— Мне очень нравится способ позиционирования себя как дизайнера у Карима Рашида, хотя довольно часто я не понимаю его вычурный стиль в работах. Но он знает, как себя подать и заинтересовать публику, и это дает ему много проектов у известных заказчиков.

— Творчество и есть работа, это вся жизнь. Я никогда не воспринимала работу как работу. Все, что я делаю — только для души. Сейчас у меня есть два любимых направления — я учу людей, как создавать предметы, развиваться творчески и найти себя, а еще создаю предметы, которыми люди пользуются каждый день. Это прекрасно.

— Целей очень много — я люблю их объединять в одну немного юмористическую, но вполне реалистичную. Хочу иметь завод! (Улыбается). Там будут производиться все мои изделия, проекты — все-все. Но думаю, что этого можно достичь и быстрее, чем за пять лет.

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