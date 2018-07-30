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Дизайн квартиры с двумя гардеробными в Петербурге
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Дизайн квартиры с двумя гардеробными в Петербурге 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Даже квартиры в новых жилых комплексах не совершенны: в изначальной планировке заказчице не хватило мест для хранения. Дизайнер Марина Светлова решила эту проблему и спроектировала две большие гардеробные. Правда, для этого пришлось отказаться от второго санузла и уменьшить спальню.
У двухкомнатной квартиры хорошая площадь (60 квадратов) — это всегда отличная возможность для дизайнера создать интерьер, который идеально отражает характер и отвечает всем потребностям заказчика.
Работу начали с небольшой перепланировки: автор проекта Марина Светлова сделала проем между гостиной и кухней (полностью объединять два помещения не стали). На лоджии обустроили зону отдыха. А вот санузел оставили только один, переделав второй в гардеробную.
«С самого начала мы решили создать нежный и легкий интерьер с элементами средиземноморского стиля и его теплыми и нежными цветами, — рассказывает дизайнер. — Поэтому в отделке преобладают материалы натуральные или имитирующие природную фактуру. На пол мы положили паркетную доску из дуба и керамогранит под мрамор. На стенах — обои и декоративная штукатурка».
У заказчицы много одежды, поэтому две полноценные гардеробные для нее — мастхэв. Одну систему хранения обустроили в спальне (для этого выстроили перегородки из гипсокартона). Вторую — в прихожей: в ней хранится основной объем вещей. Здесь предусмотрели и выдвижные ящики, и секции до потолка — так удалось использовать имеющееся пространство максимально рационально и эффективно.
Кухня также может похвастаться большим количеством систем хранения. Разместить Г-образный гарнитур со шкафами до потолка стало возможным после того, как заложили проем между кухней и коридором.
Цветовая палитра интерьера нежная и утонченная: теплые оттенки дерева отлично сочетаются с неяркими голубыми и бирюзовыми акцентами в мебели и декоре. За счет мягкой обивки диванов и кресел (для них выбрали бархат, велюр и хлопок) обстановка выглядит очень уютной.
«Приятно, когда заказчики любят искусство и не прочь использовать его в интерьере, — говорит Марина Светлова. — Здесь картины украшают почти каждое помещение: пальмовая ветвь в гостиной, абстрактные изображения, напоминающие волны, в коридоре, картина с имитацией камня драгоценных пород в спальне — все вписалось идеально».
Холл Отделка: обои, Khroma Sonata UNI005 Напольное покрытие: Lab_Arte дуб «Терракота»; керамический гранит, La Fabbrica Kauri Awanui Tech Освещение: люстра, Origami Bird P1  Гостиная Отделка: обои, Khroma, коллекция Akina; обои. Covers Textures Bitumen 11-Horizon Напольное покрытие: Lab_Arte дуб «Терракота» Освещение: люстра, Heracleum the Big O; торшер, Arco
Спальня Отделка: обои, Khroma Altea; фотообои, Rebell Освещение: люстра, Stream; настольная лампа, Ideal Lux Argento
Кухня Отделка: обои, Khroma Akina Напольное покрытие: керамический гранит, Atlas Concorde Supernova Onyx Освещение: подвесной светильник, Arte Lamp
Ванная комната Отделка: керамический гранит, Atlas Concorde Напольное покрытие: керамический гранит, Atlas Concorde Освещение: светильник подвесной, Ideal Lux  Балкон Отделка: краска интерьерная, Tikkurila Harmony Напольное покрытие: керамическая плитка, Peronda
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