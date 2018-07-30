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Братский корпус XVII века отреставрировали на территории Знаменского монастыря
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Братский корпус XVII века отреставрировали на территории Знаменского монастыря 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Каретный Ряд
«На территории Знаменского монастыря отреставрировали братский корпус XVII века. Это каменный дом с деревянной кровлей, в котором были размещены двухэтажные монашеские кельи. Его построили костромские мастера Федор Григорьев и Георгий Анисимов в 1684-1689 гг.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание является памятником архитектуры федерального значения. Оно расположено в историческом районе Зарядье, неподалеку от входа в одноименный парк со стороны ул. Варварка. Специалисты привели в порядок фасады, восстановили утраченные интерьеры и проложили современные коммуникации.
«Закончилась комплексная реставрация братского корпуса, которая проходила в два этапа: в прошлом году полностью отреставрировали фасады, а в этом — интерьеры здания. Наши эксперты оценили и приняли проделанную работу. Облик здания теперь соответствует тому, который был в начале прошлого века. Например, возвращен вход с западной стороны, а вход с северной — напротив, заложили. Реставраторы привели в порядок оконные решетки, отреставрировали медные дымники на дымоходах, а также лестницу и мостик с ул. Варварка, ведущие к зданию. Все работы проводились под тщательным надзором департамента культурного наследия», — приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Кроме того, в рамках реставрации укрепили фундамент дома, восстановили кирпичную кладку, обновили штукатурку. Восстановлены треугольные фронтоны, венчающие окна келий, и межэтажные карнизы. Деревянная кровля и другие элементы здания были обработаны растворами, которые защитят их от преждевременного разрушения или воздействия огня. Внутри братского корпуса также воссоздали оригинальные интерьеры — деревянный пол, внутренние двери, дверные откосы и оконные проемы.
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