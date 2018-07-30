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Интерьеры монашеских келий XVII века воссоздали в монастыре у парка «Зарядье» в Москве
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Интерьеры монашеских келий XVII века воссоздали в монастыре у парка «Зарядье» в Москве 

ТАСС 30 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Реставраторы воссоздали на территории Знаменского монастыря в историческом районе Зарядье в Москве братский корпус XVII века, в котором располагались двухэтажные монашеские кельи. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.
"Закончилась комплексная реставрация братского корпуса, которая проходила в два этапа: в прошлом году полностью отреставрировали фасады, а в этом — интерьеры здания.
Облик здания теперь соответствует тому, который был в начале прошлого века", — рассказал порталу руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.
Отмечается, что зданию вернули исторический вход с западной стороны, а вход с северной стороны заложили. Реставраторы укрепили фундамент дома, восстановили кирпичную кладку, а также лестницу и мостик с улицы Варварки, ведущие к зданию. Кроме того, специалисты обработали деревянные элементы здания растворами, которые защитят сооружение от преждевременного разрушения или воздействия огня.
Как сообщается на портале, братский корпус на территории Знаменского монастыря построили костромские мастера Федор Григорьев и Георгий Анисимов в 1684-1689 годах. Это каменный дом с деревянной кровлей, в котором были размещены двухэтажные монашеские кельи. На протяжении трехсот лет здание неоднократно уничтожали и восстанавливали, в 1908-1909 годах братский корпус был продан под доходный дом. Сегодня в этом корпусе размещается московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
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