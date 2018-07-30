Интерьеры монашеских келий XVII века воссоздали в монастыре у парка «Зарядье» в Москве

МОСКВА, 30 июля. / ТАСС /. Реставраторы воссоздали на территории Знаменского монастыря в историческом районе Зарядье в Москве братский корпус XVII века, в котором располагались двухэтажные монашеские кельи. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"Закончилась комплексная реставрация братского корпуса, которая проходила в два этапа: в прошлом году полностью отреставрировали фасады, а в этом — интерьеры здания.

Облик здания теперь соответствует тому, который был в начале прошлого века", — рассказал порталу руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов

Отмечается, что зданию вернули исторический вход с западной стороны, а вход с северной стороны заложили. Реставраторы укрепили фундамент дома, восстановили кирпичную кладку, а также лестницу и мостик с улицы Варварки, ведущие к зданию. Кроме того, специалисты обработали деревянные элементы здания растворами, которые защитят сооружение от преждевременного разрушения или воздействия огня.